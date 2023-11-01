В Чувашии продолжается раскладка вакцины против бешенства

Новая партия вакцины для диких плотоядных животных — лис, волков и других представителей лесной и полевой фауны в количестве 26 тысяч доз поступила в республику в начале ноября.

Ветеринарно-профилактические мероприятия проводятся во всех муниципальных и городских округах республики, сообщили в Госветслужбе Чувашии. В течение года уже разложено 52 тысячи доз вакцины для оральной иммунизации, а всего специалисты разместят в местах обитания зверей 78 тысяч доз.

Напомним, заразиться бешенством можно от больных и находящихся в инкубационном периоде животных. Происходит это контактным путем (при укусе, при попадании слюны на поврежденную кожу или слизистую оболочку).