В Чувашии продолжается раскладка вакцины против бешенства

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Вакцинный «прикорм»: профилактические меры для животных защитят и людей. Фото cap.ru

Новая партия вакцины для диких плотоядных животных — лис, волков и других представителей лесной и полевой фауны в количестве 26 тысяч доз поступила в республику в начале ноября.

Ветеринарно-профилактические мероприятия проводятся во всех муниципальных и городских округах республики, сообщили в Госветслужбе Чувашии. В течение года уже разложено 52 тысячи доз вакцины для оральной иммунизации, а всего специалисты разместят в местах обитания зверей 78 тысяч доз.

Напомним, заразиться бешенством можно от больных и находящихся в инкубационном периоде животных. Происходит это контактным путем (при укусе, при попадании слюны на поврежденную кожу или слизистую оболочку).

 

Опубликовано: 8 ноября 2023 г.


Читайте также:

В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Опасно ли получать посылки из Китая? Комментарий эксперта
Цитата номера
Доля фальсифицированных продуктов на прилавках снизилась в три раза
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Как избежать сосудистой катастрофы
Какое средство индивидуальной защиты выбрать?
Старость может быть комфортной, просто об этом нужно позаботиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.