Пожар в столичной многоэтажке унес жизнь человека

Сообщение о пожаре в одной из квартир дома № 5 по проспекту 9-й Пятилетки в Чебоксарах поступило в экстренные службы около семи часов утра шестого ноября. Сотрудники МЧС незамедлительно выехали на место происшествия и эвакуировали более 20 человек. К сожалению, в огне погиб хозяин квартиры.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрической проводки. Точная причина ЧП будет установлена после проведения пожарно-технической судебной экспертизы.

Как сообщили в Минздраве республики, трое взрослых и двое детей после пожара доставлены в больницу скорой медицинской помощи и в Республиканскую детскую клиническую больницу. Еще два человека отказались от госпитализации, медицинская помощь им оказана на месте происшествия.