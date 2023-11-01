Аграрии подвели итоги страды и обсудили продвижение сельхозпродукции через агрегаторов

Республика в продовольственной безопасности

Профессиональный праздник работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в республике отмечается, как правило, на одной из самых значимых площадок — в Чувашском театре оперы и балета. И нынче здесь собрались труженики полей и ферм, пищевых предприятий, представители сервисных организаций, науки и, конечно, ветераны аграрной отрасли. Собрались, чтобы подвести итоги минувшего уборочного сезона, чествовать самых достойных. Хотя, в сущности, все, кто растит хлеб, мясо, производит молоко, достойны глубокого поклона за свой важный и нелегкий труд.

Стало традицией — обозначать праздник достижениями в материализованном, так сказать, виде. Накануне такое событие состоялось в СХПК «Коминтерн» Красночетайского округа — здесь в торжественной обстановке с участием Главы Чувашии Олега Николаева был открыт телятник на 650 голов. Подобная церемония происходит в хозяйстве регулярно в течение последних семи лет — именно столько в «Коминтерне» реализуется крупный инвестпроект стоимостью 425 миллионов рублей по созданию современного молочного комплекса. Сдачей телятника проект завершился. Ранее были построены коровник на 600 голов, затем доильно-молочный блок, еще один коровник… — всего 7 корпусов. «Для нас это настоящий праздник, — сказала председатель СХПК заслуженный работник сельского хозяйства России Альбина Новикова. — Благодаря проекту мы в четыре раза увеличиваем производство молока».

«Коминтерн» в лидерах по объемам молока в Чувашии — за минувшие девять месяцев его здесь произвели 6,1 тыс. тонн — 127% к уровню прошлого года. Молочное сырье от СХПК перерабатывает одно из ведущих предприятий республики, реализующее продукцию в основном в регионе. Так что с полной уверенностью можно сказать, что «Комин-терн» поит молоком всю республику. Поздравляя сельчан с важным событием, Олег Николаев сказал, что в «Коминтерне» на высоком уровне организовано производство, позволяющее получать значительную прибыль и создавать рабочие места для молодых специалистов. Это образцовое хозяйство и пример для других агропредприятий.

В тот же день состоялось открытие новой площадки по выращиванию и откорму молодняка КРС молочных пород в АО «Чурачикское» Чебоксарского округа. Общая стоимость этого инвестпроекта — около 160 миллионов рублей. Как отметил Глава республики, хозяйство вносит большой вклад в развитие агропрома всего региона на основе поиска и внедрения новых подходов, идей и технологий. «Стараемся идти в ногу со временем, — ответил руководитель хозяйства Евгений Шалеев. — Очень большая поддержка сейчас оказывается селу. За последние три года мы получили почти 100 миллионов субсидий на покупку техники — большая благодарность за это». Шалеев также добавил, что в ближайшие дни в хозяйстве начнется строительство нового телятника с механической системой кормления на 600 голов.

Это лишь несколько свежих фрагментов, свидетельствующих о развитии животноводства республики. Как отметил в своем докладе на торжественном заседании в театре вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, производство молока за девять месяцев увеличилось на 2,2%, валовой объем по итогам года ожидается на уровне 475 тыс. тонн. Почти на 4% выросло поголовье КРС в крупных организациях и у фермеров.

Вехи 2023 год ознаменован целым рядом примечательных событий в АПК Чувашии. Состоялся второй Всероссийский фестиваль «Зеленое золото России». Прошли испытания первого в Чувашии хмелеуборочного комплекса «Аван». Введено в эксплуатацию первое в республике перерабатывающее предприятие ОАО «Звениговский». В республике открылось отделение Всероссийской ассоциации «Народный фермер». Впервые по программе развития сельских территорий построена школа в Мариинском Посаде.

Погода в этом году приготовила для сельчан немало испытаний. Но вопреки засухе аграрии приблизились к рекордным показателям прошлого года, зафиксировав третий в истории Чувашии показатель по сбору зерна — свыше 970 тыс. тонн при средней урожайности 33,5 центнера с гектара. Неплохо поработали хмелеводы республики: собрано около 200 тонн хмеля — это по-прежнему более 90% объема по России.

Но сейчас уже мало произвести много сельхозпродукции — насущным вопросом становится ее продвижение на рынках. Расширяются фермерские торговые ряды в столице и Новочебоксарске, ведется работа над созданием первого в России агромаркета «Пехет». «Фермер хочет видеть свои плоды и на полках больших торговых сетей, для чего в республике реализуется проект по созданию агрегатора — он будет централизованно собирать свежую продукцию от местных фермеров, упаковывать и поставлять в федеральные торговые сети», — сказал Сергей Артамонов.

Продолжают расти экспортные поставки сельхозпродукции из Чувашии. Она отгружается в 44 страны мира, при этом более 80% экспорта — переработанная продукция. Впервые экспортированы культуры в Индию и в Эмираты. Но самые крупные поставки осуществляются в Китай, Белоруссию, Таджикистан и Азербайджан. Развивается и социальная сфера села, сообщил руководитель Минсельхоза: строятся дома, проводятся газ и вода, открываются школы, детские сады, ФАПы, клубы и спортплощадки. В текущем году на селе реализуются программы с общим объемом инвестиций порядка 7 млрд рублей.

А Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что радуют не только производственные показатели, но и цифры средних заработных плат, прежде всего — в крупных хозяйствах. Они выше среднереспубликанского показателя в целом по экономике. Это лишний раз говорит о том, что именно укрупнение, диверсификация деятельности организаций АПК позволяют работать эффективно, рентабельно и поддерживать высокий стандарт и производства, и заработной платы. Он также заострил внимание на формировании агрегаторов, которые должны стать не просто инструментом продвижения производимой малыми хозяйствами продукции, но и унифицировать технологию производства, саму продукцию, чтобы она соответствовала предъявляемым качественным характеристикам со стороны потребителя.

Говоря о продвижении продукции, Олег Николаев напомнил, что у сельхозпроизводителей появляются новые возможности в связи с открытием новых рынков, нацеленностью на взаимодействие со странами Азии, Африки и другими регионами, созданием транспортного коридора «Север — Юг», запуском трассы М-12 и других инфраструктурных проектов. «Находясь на перекрестках торговых путей, мы можем использовать их для продвижения своих товаров», — подчеркнул Глава Чувашии.

В праздничной атмосфере, на сцене театра вручали награды лучшим труженикам АПК. Высокими государственными наградами была отмечена большая группа аграриев, самым лучшим фермерам достались сертификаты на сельскохозяйственную технику. А главы Красночетайского, Чебоксарского и Цивильского округов получили из рук Главы региона свидетельства о победе в экономическом соревновании по итогам страды 2023 года, и впридачу к ним — по 150 тысяч рублей дополнительных средств на благоустройство территорий.