Чувашия на шестом месте по уровню цифровой грамотности

Регионы — лидеры по цифровой грамотности их жителей назвала заместитель министра цифрового развития России Бэлла Черкесова по итогам «Цифрового диктанта».

По ее словам, в 2023 году первое место рейтинга разделили Республика Карелия и Москва, где средний балл составил 7,34. Высокие результаты продемонстрировали также Архангельская, Астраханская, Воронежская, Пензенская области, Чувашская Республика, Смоленская область, ХМАО — Югра, Ярославская и Ивановская области. Индекс цифровой грамотности в Чувашии составил 6,87 балла, что выше среднероссийского. Рассчитан этот индекс по итогам «Цифрового диктанта», прошедшего на всей территории страны с 29 сентября по 15 октября в онлайн и офлайн-форматах.

Как сообщает пресс-служба Минцифры республики, Чувашия намерена и далее наращивать динамику цифровизации. В частности, в регионе создан специальный центр компетенций цифрового развития. Но прежде чем цифровать тот или иной процесс, в республике проводят глубинный анализ того, как сам процесс организован, а помогает в исследованиях проект «Эффективный регион». Об этом Глава Чувашии рассказал в интервью «Комсомольской правде» на полях Петербургского международного экономического форума. Олег Николаев также добавил: «Важно осознать, что цифровизация — это не просто перевод в электронный вид каких-то известных процессов. Реальная цифровизация позволяет сократить время на выполнение того или иного процесса, а самое главное — упрощает доведение услуги до потребителя».

Наша справка

«Цифровой диктант» состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (10-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше). Каждое тестирование включает 4 смысловых блока, сообщают организаторы диктанта. Первый блок посвящен основам цифрового потребления, а именно различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений.

Второй — цифровым компетенциям (работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами).

Третий блок проверяет знания по цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств.

А темой четвертого, дополнительного блока стали новые цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект и умные голосовые помощники.