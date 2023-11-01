Пьяный водитель стал фигурантом уголовного дела за попытку дачи взятки

Сел за руль пьяным — не откупишься

Все знают, что садиться за руль пьяным нельзя, но некоторые все же нарушают это правило. Одного такого горе-водителя ждет суровое наказание. И хорошо, что в этот раз обошлось без человеческих жертв.

В Батыревском муниципальном округе возбуждено уголовное дело в отношении жителя республики, пытавшегося дать взятку сотруднику полиции. Еще в конце сентября на участке автодороги «Цивильск — Ульяновск — Туруново» сотрудниками полиции был остановлен водитель автомобиля «Лада Гранта», который, как оказалось, управлял своей «ласточкой» в состоянии алкогольного опьянения. Желая избежать серьезных для себя последствий, мужчина в служебном автомобиле сотрудников полиции попытался передать одному из стражей порядка взятку. Полицейский отказался от предложенных денег и пресек противоправные действия нетрезвого водителя.

При этом выяснилось, что водитель уже попадался за рулем подшофе. За повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в отношении него также возбуждено уголовное дело.