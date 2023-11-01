Пьяный водитель стал фигурантом уголовного дела за попытку дачи взятки

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сел за руль пьяным — не откупишься

Все знают, что садиться за руль пьяным нельзя, но некоторые все же нарушают это правило. Одного такого горе-водителя ждет суровое наказание. И хорошо, что в этот раз обошлось без человеческих жертв.
В Батыревском муниципальном округе возбуждено уголовное дело в отношении жителя республики, пытавшегося дать взятку сотруднику полиции. Еще в конце сентября на участке автодороги «Цивильск — Ульяновск — Туруново» сотрудниками полиции был остановлен водитель автомобиля «Лада Гранта», который, как оказалось, управлял своей «ласточкой» в состоянии алкогольного опьянения. Желая избежать серьезных для себя последствий, мужчина в служебном автомобиле сотрудников полиции попытался передать одному из стражей порядка взятку. Полицейский отказался от предложенных денег и пресек противоправные действия нетрезвого водителя.
При этом выяснилось, что водитель уже попадался за рулем подшофе. За повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в отношении него также возбуждено уголовное дело.

Опубликовано: 2 ноября 2023 г.


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