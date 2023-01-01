Чувашия — в пятерке лучших субъектов страны в цифровой трансформации агропрома

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

При составлении рейтинга на третий квартал учитывались сроки сдачи отчетности, доступность информации о мерах господдержки и удобство их предоставления, состояние цифровой инфраструктуры при организации работы и другие показатели. Чувашия, набрав 7,5 балла из 8 возможных, заняла четвертое место среди 83 регионов России.

«Как отмечает Президент нашей страны, сельское хозяйство сейчас — это высокотехнологичная отрасль. Действительно, агропром идет в ногу со временем, и планку цифровизации нужно поддерживать также со стороны органов власти. Это необходимо, чтобы наши сельхозтоваропроизводители могли больше внимания уделять земле, а не поездкам с документацией и отчетностью», — считает вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.
Опубликовано: 31 октября 2023 г.


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