Чувашия — в пятерке лучших субъектов страны в цифровой трансформации агропрома

При составлении рейтинга на третий квартал учитывались сроки сдачи отчетности, доступность информации о мерах господдержки и удобство их предоставления, состояние цифровой инфраструктуры при организации работы и другие показатели. Чувашия, набрав 7,5 балла из 8 возможных, заняла четвертое место среди 83 регионов России.

«Как отмечает Президент нашей страны, сельское хозяйство сейчас — это высокотехнологичная отрасль. Действительно, агропром идет в ногу со временем, и планку цифровизации нужно поддерживать также со стороны органов власти. Это необходимо, чтобы наши сельхозтоваропроизводители могли больше внимания уделять земле, а не поездкам с документацией и отчетностью», — считает вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.