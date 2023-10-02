Новочебоксарец обыграл знатоков с помощью футболиста

И получил за это 200 тысяч рублей

Поставить в тупик игроков популярной телепередачи «Что? Где? Когда?» мало кто может. Но специалисту по логистике из Новочебоксарска Александру Герасименко это удалось…

А вопрос от новочебоксарца звучал так: «В одном интервью непосредственная очевидица событий развеяла миф, который сложился из-за черно-белого телевидения. Все говорят, что эта вещь была черной, а на самом деле была темно-синей, хотя когда он привозил ее домой, черной становилась вся ванна. О чем и о ком речь?»

Знатоки за знаменитым круглым столом размышляли и ломали голову: «Цветы? Шляпа Чарли Чаплина? Рыба? Кошка?» Были еще версии о каком-то костюме или мантии, но в итоге член команды Андрея Козлова Михаил Мун ответил, что это — собака Клякса клоуна Михаила Румянцева (Карандаша). На самом деле, речь шла о темно-синей вратарской форме легендарного советского голкипера Льва Яшина. Задав вопрос, на который не ответили знатоки, Александр выиграл 100 тысяч рублей. И еще 100 тысяч новочебоксарцу добавили за лучший вопрос четвертой игры осенней серии 2023 года.