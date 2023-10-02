Смыться не удалось: нетрезвого водителя полицейские настигли… в бане

Мопед спокойно стоял у остановки в селе Игорвары Цивильского округа, но при виде машины с мигалками резко сорвался с места. Увещевания по громкой связи не помогли — останавливаться водитель не собирался. В конце концов, он бросил мопед в лесопосадке и через кусты побежал в сторону деревни.

В какой-то момент инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Цивильский» Михаил Иванов потерял беглеца из виду. Неужели ушел? Но, замерев на бегу, лейтенант полиции услышал скрип калитки поблизости. Вот ты где, голубчик! Правда, «кино» на этом не закончилось. Запыхавшийся водитель забрался в чью-то баню, быстренько скинул одежду — якобы собрался мыться. Однако «впарить» эту версию ему не удалось — лихача разоблачили в два счета, да и баня даже не была затоплена…

А нервишки у молодого человека, как выяснилось, сдали неспроста — алкотестер показал значительное содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении жителя Цивильского округа составлен материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Так что ходить ему пешком в ближайшие полтора года… Да хотя бы и в баню…