«СеспельФЕСТ» собирает друзей

В Чебоксары приедут театры из Набережных Челнов, Йошкар-Олы и Козьмодемьянска

Ставить русскую классику на национальной сцене — давняя театральная традиция. От сезона к сезону в разных уголках страны, от Поволжья до Северного Кавказа, играют Александра Пушкина и Антона Чехова, Ивана Тургенева и Льва Толстого. Чувашский театр юного зрителя имени М. Сеспеля — не исключение.

Более чем за девяностолетнюю историю в его репертуаре появлялись «Три сестры» и «Недоросль», «Отцы и дети» и «Метель», дающие возможность постигать многообразие жанрово-стилевой палитры на примере отечественной драматургии. А с 14 по 17 ноября здесь пройдет межрегиональный фестиваль «СеспельФЕСТ», в программу которого включены спектакли по произведениям Александра Островского, Николая Гоголя, Федора Достоевского и Ивана Гончарова.

То, что рожденный в 2016 году фестиваль переименован, вполне закономерно. Предыдущие названия «Сказочная палитра» и «Волжская сказка» значительно сужали его жанровые рамки. И хотя постановки привозили самые разные, от драматической фантазии до реквиема, уклон в сторону детской и подростковой аудиторий все-таки был ощутим. Теперь же организаторы получили полную свободу выбора и относительно тематики фестивальной афиши, и возрастной категории, и состава участников. К примеру, сразу две труппы решили пригласить из Республики Марий Эл — Марийский театр юного зрителя (Йошкар-Ола) и Горномарийский драматический театр (Козьмодемьянск). Для фестивалей подобного рода шаг довольно неординарный и смелый. Впрочем, Иосиф Дмитриев, памяти которого посвящен театральный форум в Чебоксарах, и сам был обеими руками за эксперименты и нестандартные творческие подходы.

Кстати, звезда Михаила Сеспеля освещала весь жизненный путь Иосифа Александровича, с его именем связаны наиболее яркие достижения и профессиональные взлеты режиссера. В 1970 году Дмитриев сыграл поэта-трибуна в фильме «Сеспель», снятом в Киеве на Национальной киностудии имени А. Довженко. В 1996 году был удостоен премии имени Михаила Сеспеля, одной из самых престижных в области литературы и искусства. А в 2013 году выпустил спектакль «Ч?р? с?мах» (Творящее слово), в который вошли образцы поэтического наследия земляка. Эта постановка в 2014 году одержала победу на республиканском конкурсе «Узорчатый занавес».

Мнение

«Репертуар фестиваля «Волжская сказка» давно вышел за пределы сказочного жанра, — отметила в прошлом году в газете «Чувашия театральная» театральный критик, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Дина Давлетшина. — Он все чаще обращается к актуальным темам недетских переживаний зрителя. Яркое тому подтверждение — представленные в разные годы спектакли «Микулай» (Казанский татарский ТЮЗ), «Очень простая история» (Национальный молодежный театр Республики Башкортостан), «Живи на солнечной стороне» (Уфимский татарский театр «Нур») и многие другие. Все они о трудностях социализации, о приятии или неприятии взрослой жизни, об обретении себя в пределах незыблемых законов бытия. Куда как не сказочные истории, количество которых в явном перевесе. И надо полагать, наступила пора подвергнуть корректировке закавыченную часть названия чебоксарского смотра».