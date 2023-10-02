Чувашия попала в антирейтинг по ДТП с придорожной недвижимостью

Вижу столб. Иду на таран

Жертвами лихачей, неумех и пьяниц за рулем становятся не только люди и машины. В списке «потерпевших» — столбы, светофоры, опоры мостов и даже автозаправки. Недавно «Росгосстрах» составил для «Российской газеты» список регионов, в которых в 2023 году застраховавшие свою автогражданскую ответственность водители часто причиняли ущерб чужим недвижимости и имуществу.

Лидерами по количеству таких страховых событий стали автомобилисты Москвы — почти 9% поступивших в компанию обращений о повреждении имущества вызвано их неудачными маневрами. В топ-5 по количеству обращений вошли также Республика Башкортостан (5%), Санкт-Петербург (4%), а также Пермский край и Республика Чувашия — по 3,9%.

По объему выплат по ОСАГО за поврежденное «неавтомобильное» имущество вторую позицию после Москвы (11,7%) занимает Санкт-Петербург (4,4%), за ним следуют Вологодская область (4,3%), Пермский край и Калининградская область (по 4%). Также в десятку «антирейтинга» по выплатам вошли Приморский край, Смоленская и Нижегородская области, республики Башкортостан и Чувашия.

«Наша статистика показывает, что чаще всего в поступающих в компанию заявлениях после подобных происшествий речь идет об ущербе дорожной и городской инфраструктуре: ограждениям, ограничителям, столбам, указателям, светофорам, остановкам транспорта, опорам мостов, — сообщила «РГ» начальник Управления выплат по автострахованию ПАО СК «Росгосстрах» Людмила Юсова. — На втором месте по частоте обращений — повреждения на АЗС: от обрыва заправочных шлангов до наездов на колонки и здания станций. На третьем — повреждения ворот, шлагбаумов и заборов».

Кстати

По автопроисшествиям на заправках наша республика тоже в топе. По данным Росгосстраха, пишет «РГ», больше всего заявлений после ЧП на АЗС поступило в этом году из Орловской области — 11%. Следом идет Тульская область (9%), Москва (8%), Вологодская область и Чувашия (по 6%).

Публикуется в рамках проекта «Безопасные дороги», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии