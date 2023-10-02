Почему в начале учебного года дети часто болеют?

За успехи в учебе ответят гормоны роста и счастья

Кажется, что совсем недавно было 1 сентября, но вот уже пролетел целый месяц и близится конец первой четверти. А школьники, причем независимо от возраста, все еще адаптируются после длительных летних каникул к новому режиму дня, в котором появилась не только учеба, но и факультативы, кружки и спортивные секции. Не все ребята сразу справляются с такой нагрузкой, да еще и сезон простуд подступает, и многие начинают болеть. Как поддержать в этот период детский организм рассказала детский врач-эндокринолог Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн Любовь Клементьева (напомним, с 2018 года под крыло госпиталя перешел Республиканский эндокринологический центр).

Когда спят, растут

По словам врача, детям очень важно отсыпаться, поскольку ночью вырабатывается гормон роста, или соматропный гормон. Максимально он синтезируется в период с рождения малыша до окончания пубертатного возраста, то есть полового созревания. «Этот гормон выполняет ряд важных функций для поддержания здоровья человека — помогает восстанавливаться после стрессов и снижать усталость после физических нагрузок», — рассказала эндокринолог. А вот из-за его дефицита ребенок начинает отставать в росте от своих сверстников.

Соматотропин вырабатывается в ночные часы по определенному циклу. Поэтому ложиться спать нужно не позднее 22 часов, и лучше отложить всякие гаджеты, посоветовала доктор.

Пора подкрепиться

Когда ребенок начинает ходить в школу, то, конечно, испытывает большие психологические и умственные нагрузки, а если еще после уроков ходит на танцы или занимается спортом, то сил у него совсем не остается. При таком насыщенном графике питание должно быть соответствующее. Не стоит удивляться рассеянности, набору лишнего веса и отсутствию желания заниматься у ученика, если он кушает неправильно.

«Во-первых, в течение дня еды должно быть достаточно, чтобы покрыть энергозатраты ребенка. Во-вторых, его питание должно быть сбалансированным, богато необходимыми микроэлементами и витаминами. В-третьих, кушать нужно регулярно. Важно помнить и про достаточное количество жидкости. Правильное питание — лучшая профилактика заболеваний, связанных с углеводным обменом», — разъяснила Любовь Клементьева.

На прогулку — за настроением

Когда дети делают уроки, они долго сидят за столом, и бывает, что часами проводят время за компьютером и телефоном, причем часто не ради выполнения домашнего задания, а чтобы поиграть «в онлайне», пообщаться с друзьями в соцсетях, посмотреть фильмы и сериалы.

«Летом ребятишки часто бегали, катались на велосипедах, гуляли на свежем воздухе и чувствовали себя хорошо, потому что постоянно получали гормоны — дофамин, серотонин и эндорфин. С осени многие резко перешли на малоподвижный образ жизни, что негативно сказывается на общем самочувствии», — обратила внимание врач. И посоветовала непременно возобновить прогулки, игры на свежем воздухе и прочие активности. По мнению специалиста, это также поможет в профилактике детского ожирения и даже сахарного диабета.

Не хватает йода

По мере привыкания к школьным нагрузкам силы обычно восстанавливаются, и учащиеся входят в обычный ритм. Если, конечно, причина переутомлямости не гораздо глубже — в «щитовидке». Щитовидная железа, по словам эндокринолога, вырабатывает нужное количество гормонов для жизнедеятельности всего организма, а также влияет на успеваемость и умственное развитие ребенка. Образование этих гормонов напрямую зависит от поступающего в организм йода. Суточная потребность в нем для детей с 5 до 12 лет находится в пределах от 100 до 120 мкг, для детей с 12 лет и взрослых — около 150-200 мкг. Правда, прежде чем принимать йодсодержащие препараты, сначала нужно посетить доктора.

Кстати

Сознательно нужно подходить и к ежегодным медосмотрам, говорит доктор Любовь Клементьева. Особое внимание — подросткам. «В этот момент идет резкий скачок в росте — всего за несколько месяцев мальчики могут подрасти на 15-18 см, а девочки — на 10-15 см, — разъяснила эндокринолог. — Здоровый сон, сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе, физическая активность особенно значимы в это время, так как помогают подросткам бороться со стрессом, благотворно влияют на их рост и нормальное развитие, улучшают настроение».

Елена Державина