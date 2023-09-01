На каждой странице — вехи истории республики

Чувашское книжное издательство из года в год радует новыми изданиями по истории региона. Непохожие одно на другое, они притягательны и для массового читателя, и для избалованного гуманитарными познаниями человека. Одной из последних «изюминок» стала научно-популярная книга «Чувашия. Вехи истории и современность». Презентация ее прошла на днях в Национальной библиотеке Чувашии и собрала людей, интересующихся историей и культурой республики — от докторов наук до студентов вузов.

Директор Национальной библиотеки Роза Лизакова дала высокую оценку книге-альбому, отметила ее социально-культурное значение для Чувашии и высокий художественно-полиграфический уровень исполнения. А генеральный директор Чувашского книжного издательства Александр Иванов подчеркнул, что в издании приведены имена людей, сыгравших огромную роль в жизни Чувашии.

Книга на богатом историческом и иллюстративном материале легко погружает взявшего ее в руки в прошлое и настоящее нашей небольшой республики, отмечали участники презентации. Авторам-составителям — Сергею Кодыбайкину, Евгению Касимову и Федору Козлову удалось уйти от сухости и академичности изложения фактов событийной канвы и в относительно компактном по объему тексте представить все богатство национального развития.

Стирая пространственные границы, издание погружает читателя в тысячелетнюю историю, хотя особый упор и сделан на бурный XX век. Со всеми его сложностями и перипетиями с одной стороны, очевидными успехами и достижениями с другой. При этом авторы постарались выдержать «золотую середину» и удержаться от чрезмерной критики или столь же одиозного восхваления.

Хочется отдельно остановиться на двух моментах. Как театр начинается с вешалки, так и книга — с названия. Указание в последнем на «вехи истории» подчеркивает, что прикосновение к ходу времени и причинно-следственным связям идет пунктирно, и это — как стимул: заинтересовавшийся человек дальше уже пусть самостоятельно и более глубоко принимается за изучение дополнительной литературы. И еще хочется обратить внимание на подачу материала: значительная часть конкретных фактов представлена «выносками» на полях — это позволяет читателю сконцентрироваться на данном факте, порой — малоизвестном, и получить повод для размышлений.

В такой же непринужденной форме авторы рассказали о книге и на презентации, создав тем самым у аудитории интерес не просто к изданию, но и к родной истории в целом.

Степан Макаров