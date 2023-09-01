Сразу три корреспондента «СЧ» получили награды из рук министра спорта Чувашии

Отличительная особенность журналистов «Советской Чувашии» заключается в том, что о происходящем вокруг они пишут постоянно, а вот о себе, пока не попросят, — крайне редко. Вот и сейчас, спустя ровно неделю, мы спохватились и вспомнили, что сразу три корреспондента нашей газеты получили награды из рук министра спорта Чувашии Василия Петрова. Все они стали лауреатами республиканского конкурса среди журналистов «Спортивный стиль» и по этой уважительной причине все трое отсутствовали на редакционной планерке…

В результате корреспондент «СЧ» Владимир Нардин был признан лучшим спортивным публицистом, Максим Васильев получил диплом как автор лучшего фоторепортажа, а Николай Архипов — за пропаганду физической культуры и массового спорта в республиканских печатных СМИ.

Свои награды получили и сотрудники других редакций. Министр Петров поблагодарил спортивных журналистов за их ежедневный труд. «Ведь спорт и спортивная журналистика — составные чести нашей общей работы. В этом году мы отмечаем 100-летие спортивной отрасли, с чем я хотел бы отдельно всех вас поздравить. Ведь именно вы пишите великую историю чувашского и российского спорта. Уверен, что эти славные традиции будут продолжены. Сегодня мы чествуем профессионалов своего дела — каждый из вас внес большой вклад в популяризацию и развитие физической культуры и спорта в Чувашии и России. Вы в очередной раз подтвердили свой высокий уровень и преданность выбранной профессии», — подчеркнул глава республиканского Минспорта. Попутно он напомнил о традиционной эстафете «СЧ», которая этой осенью проводилась в 85-й раз.

Иван Фролов