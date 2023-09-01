Глава Чувашии поблагодарил школьников за уникальную находку на Сурском рубеже

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото: Гимназия №1 г. Чебоксары

Поиски свидетельств существования Сурского оборонительного рубежа велись в Чувашии с 80-х годов прошлого века. В результате раскопок были найдены лопаты, кирки, строительные скобы, предметы быта людей, возводивших укрепления. Но ждали более серьезных находок. Пешком, на лыжах и велосипедах, на лодках и плотах были обследованы многие участки, где согласно документам проходил рубеж обороны.

И вот недавно ребятам из поискового отряда «Искра» чебоксарской гимназии № 1 под руководством учителя истории Ирины Федуловой удалось найти уникальный сохранившийся артефакт — бетонную долговременную огневую точку (ДОТ). 

«Начиная работу над увековечиванием памяти строителей Сурского и Казанского рубежей, мы не могли поверить, что время разрушило все постройки до основания. И вот наши сомнения оправдались.
Благодарю гимназистов из отряда «Искра» за такую благородную и нужную сегодня работу», — написал в своем телеграм-канале Глава Чувашии.

Поблагодарил Олег Николаев и журналистов «Советской Чувашии» за новые открытия на своих страницах, отметив, что обязательно поделится этой историей со своими коллегами — губернаторами Приволжского федерального округа, с которыми сегодня встречается в Перми на заседании Совета при полпредле Президента России в ПФО.



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