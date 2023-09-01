На всех хватает душевного тепла

Эта мудрая женщина встречает каждый день с радостью. А любви в ее сердце столько, что к ней, как к надежной пристани, спешат все домочадцы. Она всегда найдет доброе слово, поймет и поддержит. Бабуля Юля прожила сто лет, но как никто умеет жить в моменте и удивляться тому, как интересна жизнь. А это, надо признать, талант — если смотреть на мир вместе с ней, то он никогда не потускнеет!

Юлия Трофимовна Ермолаева вот уже восьмой год живет в Чебоксарах. Но почти вся ее жизнь прошла в Козловке. Она начала работать, получив четыре класса образования. Хотелось помочь семье, в которой, помимо нее, росли еще два брата и сестра. Сначала кормила свиней на ферме. А затем, уехав из родной деревни Солдыбаево, устроилась в школу Козловки истопницей. Работа была непростой — принести дрова на каждый этаж, растопить печи, чтобы везде стало тепло. Потом приходил черед носить ведра, полные воды, чтобы помыть полы в коридорах и классах.

Трудолюбивую девочку приметила семейная пара — учитель иностранного языка и его жена, санитарный врач. Они взяли ее к себе в дом присматривать за детьми. А первая запись в трудовой книжке у Юлии Трофимовны появилась в марте 1941 года. Она стала охранницей в Сберкассе. 17-летней девчонке выдали даже наган — на всякий случай (слава богу, оружие так и не пригодилось).

Вскоре началась Великая Отечественная война. Отец Юлии ушел на фронт. Она не смогла его проводить — работала. Больше отца увидеть не довелось, он погиб на полях сражений. А 18-летняя девушка отправилась на строительство оборонительных рубежей возле села Байгулово Козловского района, где прокладывали линию Казанского обвода. Люди вручную долбили ломами и лопатами мерзлую землю, делая окопы, траншеи, противотанковые рвы.

«Поселили меня в доме у местных жителей. Зима стояла холодная, но дома в дорогу мне дали тулуп из овчины. Однажды весь день шел мокрый снег, и теплая одежка промокла. Вечером я положила тулуп на печь — сушить. А утром он весь скукожился и стал рваться. Как работать в суровый мороз? Отпустили меня в родную деревню за фуфайкой, в тот же день вернулась», — вспоминает Юлия Трофимовна.

Теперь этот трудовой подвиг народа увековечен. Как раз близ села Байгулово возведен мемориал «Строителям безмолвных рубежей», открытый в Чувашии в июле 2022 года. 38 серебряных стел, каждая символизирует 10 километров защитных линий, а золотистый шар в трещинах напоминает, какие шрамы оставляет война…

Ладную девушку начали сватать. Но она отказывала — слушала свое сердце, хотя после войны женихи были нарасхват. А когда собралась замуж, мать сказала: «Без венчания не отдам!» Молодые повенчались в церкви. Однако семейная жизнь оказалась недолгой. В 1948 году на свет появилась дочка Валентина. К тому времени Юлия вернулась к матери.

Она работала в родной деревне почтальоном и мечтала о своем доме. Вечерами вязала подзоры, скатерти, накидки для подушек. Тогда это было модно — украшать комнаты воздушным белоснежным ажуром. Откладывала каждую копеечку, экономила, но на собственное жилье требовалось куда больше денег. И Юлия решила: надо заработать! В те времена по селам ездили вербовщики — звали на стройки страны. И Юлия Трофимовна уехала поднимать народное хозяйство. Трудилась в Москве, в городе Осташкове Тверской области, в Орске в Оренбуржье. И все-таки обзавелась своим жильем!

Обосновалась в Козловке. Купила бывший амбар, и из него получился уютный бревенчатый дом в два окошка. В строительстве помог старший брат. «Этот домик у меня и сейчас перед глазами. Аккуратный, словно из сказки — комнаты в кружевных накидочках и салфеточках, согретый душевным теплом своей хозяйки. В нем часто пахло пирогами — особенно я любила с вишней, — вспоминает Елена, внучка Юлии Трофимовны. — В этом доме выросла моя мама. Потом она уехала учиться в Чебоксары, да так там и осталась. А дом с радостью принимал уже нас, внуков. Все лето мы с братом проводили в Козловке». Вместе с бабушкой внуки ходили смотреть на теплоходы, она покупала им подарки.

На улице с бабушкой все здоровались. В Козловке Юлию Трофимовну знали многие. Двадцать лет она проработала нянечкой в детском садике, не одно поколение малышей вырастила. А будучи уже на пенсии, восемь лет проработала в библиотеке — мыла пол, подклеивала старые книги.

Эта женщина никогда не опускала руки, в любой ситуации размышляла, как лучше поступить. И никогда не жаловалась. До сих пор у нее ясный ум. Она отлично помнит таблицу умножения, всегда в курсе событий. В своем доме в Козловке бабуля Юля прожила до 93 лет, а потом переехала к родным в Чебоксары. Она рассудила так: «Я уже старая, мне одной тяжеловато. А родным ездить ко мне далеко». Все очень не хотели расставаться с милым сердцу домом: «Может, оставим на лето?» Но бабушка не согласилась: «Я же переживать буду, как он там один стоит». Так и продали.

В свои сто лет бабушка не утратила интереса к жизни. Ее до сих пор удивляет что-то новое. К примеру, она освоила сотовый телефон в 90 лет, когда жила в Козловке. До сих пор изумляется, как смогли создать такое чудо: «Какие люди умные!» Охотно наблюдает, как внучка заказывает ей лекарства в интернет-аптеках, вместе смотрят в смартфоне, какая будет погода.

«Что помогает долго жить?» — спрашиваю я у Юлии Трофимовны. Ее лицо озаряется улыбкой: «Надо работать, пока есть силы. Не болеть. И всех любить!»

Она всегда ладила с соседями, старалась помогать родным и близким. И умела находить контакт с детьми. Как-то на 9 мая ее пришли поздравить детсадовцы. Бабушка Юля, ветеран труда и труженик тыла, ждала их на лавочке у подъезда. Дети с интересом рассматривали ее награды, которые она надела по случаю. Среди них есть и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ребята исполняли ей фронтовые песни, а она с удовольствием подпевала им. И приговаривала: «Какие вы красивые — как цветы!»

Столетие Юлия Трофимовна отметила в июне этого года. Пришедшие поздравить соседки уверены: секрет ее долголетия в том, что она живет в любви ко всем и в заботе близких. «Очень приятно обнять бабулю — такое тепло от нее исходит, что все печали развеются, душой согреешься», — говорят родные. А еще есть у бабушки Юли любимый будильник. Она заводит его и носит с собой, чтоб соблюдать распорядок дня. Берет даже на балкон — на свою ежедневную часовую прогулку. Так что время у нее в кармане.

Сейчас у Юлии Трофимовны двое внуков, три правнучки. Это такая радость! Каждое утро бабушка Юля встает, умывается, обязательно причешется и красиво повяжет платок — их у нее много, еще выбирает, какой сегодня надеть. Знает соседей, любит ходить в гости — ей интересны другие люди. Всем она желает здоровья и жить до ста лет и дольше. «Бог меня любит!» — говорит бабушка и улыбается новому дню, людям, солнышку или дождю. Она как никто умеет быть благодарной и радоваться малому. Ведь наша жизнь, по большому счету, и состоит из таких вот мелочей, а мы их чаще всего не замечаем. А надо бы! Это меняет жизнь к лучшему, делает ее наполненной и осмысленной.