В выходные перекроют движение по Октябрьскому мосту

В столице республики продолжается ремонт Октябрьского моста. В связи с этим движение по нему планируют закрыть для всех видов транспорта на период с 20.00 29 сентября (пятница) до 20.00 1 октября (воскресенье). В это время мостостроители будут бетонировать опоры, поэтому динамические нагрузки на сооружение должны быть сокращены до минимума. В выходные движение общественного транспорта скорректируют. Изменения коснутся межмуниципальных маршрутов № 101, 331. Также по альтернативной схеме будут перевозить пассажиров городские автобусы № 7, 26, 37, 44. На время ограничений троллейбусы № 17 и 22 на линию не выйдут. Как сообщили в Минтрансе Чувашии, уточнить маршруты движения транспорта можно по телефону горячей линии 23-51-99.