В Ибресинском округе от искры тепловоза возгорелось пламя

В прошлую субботу в Нововыслинском и Кошлаушском участках Ибресинского лесничества возникло два лесных пожара. Оба возгорания оперативно локализовали и ликвидировали. В тушении были задействованы два лесопатрульных комплекса, один трактор с плугом, две пожарные автоцистерны и около 50 человек, в том числе местные жители. Как сообщают в Минприроды республики, на данный момент ущерб, причиненный лесному фонду, и пострадавшие от пожара площади уточняются. По предварительным данным, возгорания произошли от искры с железнодорожных путей. Лесные противопожарные патрулирования будут усилены. В ведомстве также напомнили, что в настоящее время в республике действует высокий класс пожароопасности — IV.
Читайте также:
В Ибресях проходит выставка рукодельницы Юлии Коричевой
В Чувашии сократилось количество пожаров и коммунальных аварий
На Камаевом поле прошли соревнования по сноукайтингу
В Ибресях восстанавливают обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны
В Хормалинской школе обновили котельную
В Ибресинском районе в дома многодетных поступит газ
В страду горел урожай
Олег Николаев побывал с рабочим визитом в Ибресинском районе