В Ибресинском округе от искры тепловоза возгорелось пламя

В прошлую субботу в Нововыслинском и Кошлаушском участках Ибресинского лесничества возникло два лесных пожара. Оба возгорания оперативно локализовали и ликвидировали. В тушении были задействованы два лесопатрульных комплекса, один трактор с плугом, две пожарные автоцистерны и около 50 человек, в том числе местные жители. Как сообщают в Минприроды республики, на данный момент ущерб, причиненный лесному фонду, и пострадавшие от пожара площади уточняются. По предварительным данным, возгорания произошли от искры с железнодорожных путей. Лесные противопожарные патрулирования будут усилены. В ведомстве также напомнили, что в настоящее время в республике действует высокий класс пожароопасности — IV.