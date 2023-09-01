Шумный ремонт запретят с 12:30 до 15:00 и после 19:00

По предложению прокуратуры республики в Государственный Совет Чувашии вносится проект республиканского Закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Чувашской Республики».

Выступая с соответствующей инициативой, прокуратура отметила, что в силу положений Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» люди имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. При этом региональные власти вправе сами устанавливать на местном уровне законы, направленные на реализацию этого права.

Напомним, что действующее региональное законодательство уже содержит положения об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан. В частности, в статье 9 регионального Закона «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике» такая ответственность уже установлена.

Так, нельзя нарушать тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, а в выходные и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни с 22 часов до 8 часов соответственно. А также запрещено проведение строительно-монтажных, строительно-ремонтных работ в многоквартирных домах с 21 часа до 23 часов. Однако данные меры ответственности установлены без специального закона, устанавливающего требования к тишине и покою.

Поэтому в целях обеспечения полноты законодательного регулирования и закрепления гарантий права граждан на отдых по предложению прокуратуры республики разработан проект нового республиканского закона. В него включены положения о запрете проведения строительно-монтажных и ремонтных работ в многоквартирных домах, нарушающих тишину и покой, в обеденное время — с 12 часов 30 минут до 15 часов (кроме случаев, когда указанные работы ведутся в течение года со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию). А также запрет на проведение шумных строительных и ремонтных работ в выходные и праздничные дни после 19 часов.

Как сообщили в прокуратуре республики, рассмотрение законопроекта ожидается на ближайших сессиях Госсовета.