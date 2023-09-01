Планерка Правительства: рост производства, проблемы с «целевиками», итоги речной навигации

Промышленное производство в республике в январе-августе текущего года к тому же прошлогоднему периоду выросло на 23% — это лучший результат в ПФО. На первом месте регион и по приросту объемов строительных работ, доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов на еженедельном правительственном совещании, которое провел первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

Достаточно существенно увеличились объемы выпуска компьютеров, электронных оптических изделий, транспортных средств и оборудования. На 35% выросла отгрузка продукции. В то же время 15 системообразующих предприятий не вышли на прошлогодний уровень производства. В АПК индекс производства продукции за 8 месяцев составил 100,1%. На 2% выросли объемы молока, тогда как по мясу — снижение на 1,8%.

В основной капитал за первое полугодие вложено 42 млрд рублей — с плюсом почти 19%. В строительстве — прирост на 48%. На невысоком — 0,6% — уровне находится безработица, число зарегистрированных безработных за рассматриваемый период снизилось на 35%, тогда как предложение вакансий растет.

Высокая динамика отмечается во внешней торговле — ее оборот увеличился на 60% по сравнению с январем-августом 2022 года. А к уровню досанкционного 2021 года рост составил 40%. На внешнеторговой карте республики появились новые страны, в том числе ЮАР.

Уровень инфляции в минувшем августе к декабрю 2022 года составил 2,7% против 3,7% в целом по стране. По прогнозам министра, до конца года инфляция в регионе выйдет в среднем на уровень 4,9%. По стране ожидается до 6-7% в связи с падением курса рубля, ростом цен на энергоресурсы. Михаил Ноздряков призвал держать инфляцию под особо строгим контролем, чтобы «сохранить позитивные тренды относительно инфляции в целом по стране».

Далее он доложил о предварительных итогах исполнения консолидированного и республиканского бюджетов за январь — август. Консолидированный по доходам исполнен в объеме 70,2 млрд рублей, по расходам — 62,4 млрд. По обоим показателям — рост. Сохраняется также высокий уровень исполнения бюджета. Аналогичные тенденции и темпы и по республиканскому бюджету, доходы которого выросли на 21,5%, в том числе собственные — на 28,3%. Госдолг на сегодня составляет 12,7 млрд рублей.

Министр образования Дмитрий Захаров рассказал об итогах приемной кампании в вузы и профессиональные учебные заведения. Число бюджетных мест нынче выросло на 912, составив 11,5 тыс. В том числе вузам — 4,3 тыс. мест. По количеству «бюджета» лидируют ЧГУ, Чувашский педагогический университет, аграрный университет. Средний конкурс составляет 7,1 человека на место — рост отмечается по всем вузам.

Заострено внимание на целевом обучении студентов. С таким дипломом выпускник обязан ехать на работу туда, кто оплатил его учебу, а это в основном сельские школы или больницы. Как выяснилось из доклада, из-за такой перспективы некоторые целевики переходят на «внебюджет» или расторгают договор. А в этих случаях надо вернуть потраченные на них средства, что чревато судами.

Отмечен рост популярности среднего профобразования. Около 60% выпускников 9 классов поступили на обучение по программам СПО — в прошлом году было 57%. Высокая конкуренция в Чебоксарском электромеханическом колледже, где конкурс на «бюджет» 5,4 человека на место, также востребован техникум строительства и городского хозяйства.

Но если в столичных колледжах с наполнением учащихся относительно благополучно, то в периферийных большой недобор — конкурсы «полчеловека» на место. По мнению Михаила Ноздрякова, тут следует, наверное, оптимизировать такие училища путем присоединения к другим либо закрывать, ибо бюджетные затраты на содержание таких заведений совершенно не эффективные. В то же время, скажем, в Шумерле местные предприятия, по словам спикера Госсовета республики Леонида Черкесова, испытывают нехватку людей по рабочим специальностям… Словом, есть над чем подумать.

Об итогах завершившейся речной навигации рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов. Чебоксарский порт осуществлял перевозки на внутригородских, межрегиональных маршрутах, а также прогулочные рейсы. Выполнен всего 1531 рейс, перевезено более 91 тыс. пассажиров. Это меньше прошлогоднего в связи с отменой маршрута Чебоксары — Сосновка и снижением потока на левобережный пляж. За навигацию портом принят 591 туристический теплоход с 81 тыс. пассажиров — это больше прошлогоднего.

Планировались перевозки по воде из Чебоксар в Мариинский Посад, но реализовать это не удалось из-за отсутствия там и в Козловке дебаркадеров — не были оформлены соответствующие разрешения и другие документы на обеспечение ряда условий эксплуатации. А администрации городов заявили об отсутствии необходимых средств.

С 1 июня ходили «Валдаи» до Казани и Свияжска. Пассажиропоток на этих маршрутах вырос на 18% к прошлогодней навигации — до 22 тыс. человек. Одной нижегородской компанией также осуществлялись перевозки Нижний Новгород — Чебоксары и обратно. Запущена турпрограмма по маршруту Чебоксары — Казань.

Для активизации речного пассажирского движения требуется увеличение численности судов. В этой связи Минтранс поддержал инициативу федерального правительства о создании в 2024 году единого перевозчика на Средней Волге, который будет обслуживать маршруты Чувашии и соседних регионов.

На совещании заслушаны результаты реализации Всероссийского проекта «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», о которых доложил Дмитрий Захаров.