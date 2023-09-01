Города и села Чувашии в цифровом формате

В Минстрое Чувашии состоялись рабочие встречи представителей администраций муниципалитетов республики со специалистами инженерно-технического центра «Джи Динамика» — разработчика проектов генпланов и правил землепользования и застройки муниципальных образований. Были рассмотрены подготовленные подрядчиком проекты генеральных планов округов.

В проекты были внесены ранее не учтенные предложения по развитию в муниципальных округах жилищного строительства, промышленности, сельского хозяйства, по планируемому размещению объектов местного значения в области социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Следующим этапом станет проведение публичных слушаний по рассмотрению проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки в населенных пунктах муниципальных округов. Они пройдут в сентябре-октябре этого года.

Важно, что документы, которые определяют градостроительную стратегию развития территорий, будут выполнены в «цифровом» формате.

«Если ранее генпланы в основном существовали только на бумаге, то после завершения разработки проектов и их утверждения документация будет доступна сразу «в цифре». Создающаяся в республике цифровая информационная система позволит защитить права и интересы владельцев участков и объектов капстроительства, расширить перечень онлайн-услуг, а также позволит создать понятный механизм для привлечения в муниципалитеты инвестиций», — сообщил вице-премьер правительства Чувашии Павел Данилов.

Такая цифровая информационная система позволит в том числе получать данные о территориальном планировании и градостроительном зонировании, произвести расчет градостроительного потенциала и определить вид разрешенного использования земельного участка, сообщают в Минстрое Чувашии.