Делегация Чувашии приняла участие в молодежном форуме «iВолга»

В молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» в Самарской области приняли участие 85 представителей Чувашии. На встрече с ними Глава республики Олег Николаев поддержал развитие туризма для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Подходы уже есть, мы второй год участвуем в федеральном пилотном проекте по школьному туризму. Эту программу надо адаптировать под молодежь с ограниченными возможностями здоровья, — подчеркнул Олег Николаев. — У нас в Чувашии есть что показать, надо взять этот проект, проработать с молодежью. А со стороны правительства мы готовы представить вам наработанные материалы, чтобы вы их перевели на язык молодежи, сделали более привлекательными и креативно представили».