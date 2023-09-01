Делегация Чувашии приняла участие в молодежном форуме «iВолга»

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» в Самарской области приняли участие 85 представителей Чувашии. На встрече с ними Глава республики Олег Николаев поддержал развитие туризма для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Подходы уже есть, мы второй год участвуем в федеральном пилотном проекте по школьному туризму. Эту программу надо адаптировать под молодежь с ограниченными возможностями здоровья, — подчеркнул Олег Николаев. — У нас в Чувашии есть что показать, надо взять этот проект, проработать с молодежью. А со стороны правительства мы готовы представить вам наработанные материалы, чтобы вы их перевели на язык молодежи, сделали более привлекательными и креативно представили».

Опубликовано: 14 сентября 2023 г.


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