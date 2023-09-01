Чинишь мост — выпусти рыбку

693 малька стерляди отправила в свободное плавание фирма, ремонтирующая один из мостов на автомобильной дороге «Аниш». Таким образом дорожники компенсировали возможный вред, который их работа нанесла водным биоресурсам. Объем компенсационных затрат, сообщают в «Чувашупрдоре» определен в соответствии с проектными решениями, согласованными в Волго-Камском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. В управлении назвали и предпочтительный вид рыбного ресурса, и количество «компенсационных» мальков — с точностью до штуки, и даже их вес (не менее 3 граммов). Один только нюанс — ремонтируемый мост находится в Алатырском округе, на Суре, а маленьких стерлядок выпустили в Волгу вблизи Чебоксар. Или эксперты посчитали, что в большой реке рыбки лучше приживутся?