Команда Чувашии выиграла первые всероссийские состязания «Земля спорта»

Финал первых всероссийских состязаний «Земля спорта», организованных Минсельхозом страны, состоялся в Московской области 29 августа. В них приняли участие свыше 10000 сторонников здорового образа жизни на селе из 39 регионов России. Сначала спортсмены боролись за звание лучших на региональных этапах, а на всероссийский уровень вышло более 200 человек. Соревнования проводились в таких дисциплинах, как легкая атлетика, нормативы ГТО, командные виды спорта, силовой экстрим и семейные эстафеты.

По итогам соревнований в командном зачете спортсмены Чувашии заняли первое место. Благодаря победе в республике установят новую спортивную площадку.