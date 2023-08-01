Школе дали имя учителя

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чебоксарской школе № 61 присвоено имя Сергея Капранова, сообщает «Чувашинформ». По данным информагентства, именно Сергей Викторович основал и стал первым директором этой уважаемой среди столичных родителей школы, открытой в 1992 году.

«Здесь традиционно высокий уровень получаемых детьми знаний, активно идет общественная жизнь учебного заведения и сильны традиции выпускников. Постановлением администрации Чебоксар память выдающегося педагога и отличника просвещения увековечена — 1 сентября ученики придут в школу, названную в честь первого руководителя», — комментирует новость «Чувашинформ», отмечая, что первые ученики этой школы приветствовали новость о присвоении ей имени Сергея Капранова.

Добавим, позже Сергей Капранов возглавил столичное управление образования, проработав на этом посту до 2003 года, а 2 января этого года его не стало.

Опубликовано: 31 августа 2023 г.


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