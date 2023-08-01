Учитель, врач или военный: кем мечтали стать россияне в школьные годы

Об этом стало известно из исследования, которое провели специалисты социологического агентства «Вебер». Они поинтересовались у жителей страны, кем те хотели стать, сидя за школьной партой.

14% россиян признались, что мечтали стать учителем или воспитателем. Среди них каждый пятый (21%) воплотил мечту в реальность и стал педагогом. Врачами планировали стать 10%, и 8% ими стали.

«Родину защищать» хотели 5%, а о профессии летчика, космонавта и полицейского мечтали по 2% респондентов.

Причём некоторые пожелали подробно прокомментировать свои ответы, рассказали, что в юности мечтали стать «гражданином СССР» или «просто побыстрее свалить из школы». Один респондент рассказал, что мечтал стать «работником офиса».

Без воспоминаний о резких карьерных поворотах тоже не обошлось. Надеявшаяся на путь инженера женщина стала учителем истории, а мужчина, который мечтал о карьере музыканта, им и стал, но «жизнь посвятил другому» — чему, не уточнил.

Однако, будучи взрослыми, россияне мечтают уже не о профессии, а о хороших оценках для своих детей. 82% признались, что для них важны четверки и пятерки, которые получают на уроках их дети. Однако 62% опрошенных при этом уверены: хорошие оценки никак не влияют на карьерный путь и жизненный успех. 51% вдогонку отмечает, что успешные люди, бизнесмены и управленцы могут и вовсе вырасти из двоечников и троечников.

Но отсутствие прямой связи между оценками и успехом не отменяет опасения родителей за успеваемость своих детей. Чаще всего они переживают из-за сдачи ЕГЭ и возросшей у современных школьников психологической нагрузки (64%). При этом 47% и вовсе уверены в том, что получить высокий балл по профильным предметам на ЕГЭ без помощи репетитора не получится. Несмотря на переживания, 41% взрослых считает, что с домашними заданиями дети должны справляться самостоятельно, и с ЕГЭ, разумеется, тоже.

Сотрудники поинтересовались и о школьной влюбленности своих респондентов. Выяснилось, что 72% были влюблены. Но только у 5% отношения, завязавшиеся в стенах школы, прошли испытание временем и выросли в нечто большее.

Отметим, что «Вебер» — это проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. Здесь сочетается классический подход с цифровыми технологиями, а в приоритет ставятся люди — с их уникальными взглядами и противоречиями.