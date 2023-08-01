В интересах женщины

Слабый пол под надежной защитой.

В начале года в России утвердили Национальную стратегию действий в интересах российских женщин. Документ содержит целый ряд задач, направленных на поддержку представительниц слабого пола в разных сферах. Это, в частности, повышение их экономической независимости, укрепление позиций в общественно-­политической жизни, сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни, а также, что тоже важно, профилактика женского неблагополучия. На днях на брифинге в Минтруда республики специалисты различных министерств рассказали о работе, которая ведется в Чувашии по защите семьи и женщин, и о помощи, на которую они могут положиться в случае жизненных неурядиц.

Все начинается с семьи

Для каждой женщины семья, пожалуй, стоит на первом месте. Неслучайно именно с этой темы и начали разговор эксперты. Забот у родителей немало, а любой вопрос семьям с детьми помогут разрешить в создаваемых по всей республике центрах «Мой семейный центр». Как отметила первый заместитель министра труда и социальной защиты Лариса Арсентьева, аналогов этой службы в Чувашии раньше не было, а главная ее задача — предоставление удобных и полезных сервисов и разной социальной поддержки любым семьям с детьми.

Поводы для обращения туда могут быть разные: от консультации психолога, юриста или педагога до поиска работы. «В любой затруднительной для семьи ситуации команда службы будет работать до полного ее разрешения», — подчеркнула Лариса Геннадьевна, особо отметив, что для обращения в «Мой семейный центр» не нужно собирать каких­-либо справок. Пока такие площадки работают на базе социально­-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Чебоксары и в центре социального обслуживания в Шумерле, но к концу этого года они появятся еще по двум адресам: в социально-­реабилитационном центре в северо-­западном районе Чебоксар и в Канаше.

Чаще всего, по словам заместителя директора социально-­реабилитационного центра для несовершеннолетних в Чебоксарах Натальи Афанасьевой, семьи идут в «Мой семейный центр» за помощью психолога, юриста, логопеда-­дефектолога. Так, благодаря психологу почти четырем десяткам обратившихся супружеских пар удалось избежать развода. Большой популярностью пользуются и клубы, работающие при таких центрах. Раннее развитие детей, академия для мам, которым нужно просто выговориться, клуб выходного дня — любая женщина найдет там занятие по своим интересам.

В сложный период жизни жены, матери, дочери могут рассчитывать на квалифицированную помощь в кризисных отделениях для женщин. В комплексном центре социального обслуживания населения города Чебоксары, например, такое отделение функционирует с 2013 года. Найти поддержку и временную крышу над головой там могут женщины, подвергшиеся психофизическому насилию дома, одинокие матери с детьми, беременные, в том числе несовершеннолетние, матери до 18 лет, сироты и оставшиеся без попечения родителей дети. Как рассказала заведующая отделением помощи женщинам центра Людмила Иванова, в учреждении есть четыре жилые комнаты, две из которых предназначены для мам с детьми до четырех лет, оснащенные всем необходимым, имеется кухня-­гостиная, комната личной гигиены и комната психологической разгрузки. Срок пребывания в отделении индивидуальный, но не более 90 дней в календарный год. Все услуги там оказывают бесплатно. Кроме того, для живущих в отделении женщин разрабатывают план выхода из трудной жизненной ситуации, в реализации которого участвуют психологи, юристы, медики, специалисты по социальной работе, представители МВД.

Помимо Чебоксар такие отделения есть в Алатыре и Канаше. Ежегодно в кризисные отделения по всей республике обращаются порядка двух тысяч женщин.

С особой заботой к матерям и женам бойцов

В непростой ситуации сегодня находятся женщины из семей участников СВО. Под особую опеку жен и матерей бойцов взял Союз женщин Чувашии. В их поддержку члены женского движения проводят множество теплых встреч, акций, других мероприятий, где супруги и мамы воинов могут не только пообщаться, но и отвлечься, получить положительные эмоции, почувствовать заботу окружающих. Так, по инициативе Союза женщин Чувашии в Национальной библиотеке еще в марте открылся женский клуб, где специалисты разъясняют женщинам из семей участников СВО их гарантии и права, читают лекции о женском здоровье, причем встречи проходят не только в Чебоксарах, но и в муниципалитетах. А благодаря новой инициативе Союза женщин Чувашии проекту «Искусство ждать» жены и матери военнослужащих получают эмоциональную подпитку, дающую силы справиться с трудностями.

Кроме того, женсовет реализует проекты по сохранению семейных ценностей и поддержке молодых семей. Так, как отметила заместитель председателя женского движения Алевтина Федорова, во всех муниципалитетах созданы клубы молодых семей, а в прошлом году даже прошел фестиваль для таких семей.

Из декрета с новой профессией

Одним из направлений плана мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин стало обучение женщин с детьми, которое проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Как отметила первый заместитель министра труда и социальной защиты Лариса Арсентьева, получить новые навыки мамочки могут бесплатно, а наибольшей популярностью у них пользуются такие программы, как работа на маркетплейсах, кадровое делопроизводство и юриспруденция.

Чтобы мама была здорова и счастлива

Не обошли на брифинге тему мер поддержки семей и женщин в сфере медицины. Как отметил первый заместитель министра здравоохранения Владимир Гладнев, в республике с 2019 года действует программа для молодых семей «Сертификат молодоженов». По нему, в частности, не только женщины, но и мужчины могут обратиться в центры репродуктивного здоровья, созданные в Президентском перинатальном центре, Городской клинической больнице № 1 и БСМП. При необходимости молодожены получат там квалифицированную медицинскую помощь. Действуют в республике и проект «Мужское здоровье», а также программа помощи бесплодным семьям. Последняя, к слову, реализуется в Чувашии с 1995 года, а республика — одна из передовых в стране в этой сфере. Благодаря ей многие бездетные семьи обзавелись долгожданными дочками и сыночками.

Целый комплекс мер поддержки принят по линии образования. Для многодетных малоимущих семей и семей участников СВО это и бесплатное двухразовое горячее питание детей, и бесплатное посещение секций и кружков, и отдых в загородных лагерях, и освобождение от платы в детских садах. Что касается государственных и муниципальных учреждений культуры, то и здесь семьи получают весомую помощь. Например, многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет один раз в месяц в последнее воскресенье месяца могут бесплатно посетить Художественный музей и Чувашский национальный музей. Устраивают «свободные дни» и предлагают льготное посещение для семейного досуга и другие учреждения культуры республики. Не говоря уже о бесплатных билетах для социальных категорий в течение всего театрально-­концертного сезона. В целом реализация Национальной стратегии действий в интересах женщин в отрасли культуры будет вестись в нескольких направлениях: от профилактики социального неблагополучия женщин до сохранения здоровья.

Супруги Валерия и Роман Чучаковы-Никитины из Мариинско-Посадского округа, представлявшие Чувашию в финале окружного конкурса «Успешная семья Приволжья» в июле, считают, что, чем больше семья, тем она счастливее. Фото Минтруда Чувашии