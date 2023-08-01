Музы переехали к заливу

Легкий ветер перебирал волны, но дождь так и не решился пролиться над заливом. Еще бы! Ведь здесь, по новому адресу, впервые развернулся «Творческий бульвар», сменив привычную прямую центральной магистрали на плавный круг вдоль водной глади. Многолюдной стала даже южная, самая отдаленная от Волги часть залива — творчества было столько, что вдохновение излучал буквально каждый метр его набережной.

Этот арт-проект — всегда одно из самых долгожданных событий Дня города, он надолго заряжает яркими впечатлениями. Еще с пешеходного моста можно было увидеть большую машину. Подходим ближе — да это комбайн «Нива» советских времен! К празднику он принарядился — весь в цветах. Как тут не сфотографироваться? Помимо внушительной сельхозтехники, на площадке аграрного университета паслась коровка — прямо как настоящая. А еще были выложены скамейки из ароматного сена — и они не пустовали, напротив, собирали очереди.

Неподалеку свои площадки развернули чебоксарские предприятия и предприниматели — творческий подход важен в любом деле. Люди с интересом подходили к надувному бассейну с живой рыбой, колбасной витрине, дегустировали хлебную продукцию, травяной чай, пробовали козье молоко, дети тянулись к ягодным коктейлям. О местных кондитерских изделиях напоминали аниматоры в забавных костюмах. В белом шатре предлагали свои изделия народные умельцы — мониста и другие украшения, национальную вышивку, валяную обувь, предметы интерьера, сувенирную продукцию.

В «Творческий бульвар» удивительно гармонично вписался «Фестиваль цветов», обосновавшийся у залива еще с июня. У многих горожан после Дня города наверняка появится еще один фотоальбом — столько здесь было мест, зовущих запечатлеться. Огромная раскрытая книга сказок, зеленый рояль, стол с самоваром и множество образов, которые можно на себя примерить (включая ангельские крылья)… А вот по пути — пенек желаний. Остановимся, загадаем — и сбудется!

Все пространство от детского игрового уголка до Монумента Матери взяли под свое покровительство музы. Таланты демонстрировали воспитанники и педагоги музыкальных школ — живые мелодии лились со всех сторон. С площадки Чебоксарской музыкальной школы №5 имени Лукина летела задорная «Катюша». А дальше люди шли на популярный ретро-шлягер про хорошее настроение — в исполнении педагогов музшколы № 2 имени Воробьева.

Мастер-классов развернулось море — на любой вкус. Но особенно популярной среди детей и их родителей стала городская тематика (и не удивительно — День города же!). Малыши брали уроки по изготовлению герба Чебоксар от детской Академии искусств (преподаватели выдавали им трафарет и маленький валик) и праздничных открыток от художественной школы №6 имени Акцыновых.

Праздничную эстафету подхватили дворцы культуры и театры. Одни горожане поддержали танцевальный флешмоб ДК «Салют», другие выбрали для себя фрагменты лучших постановок Театра кукол или конкурсы от Русской драмы. А кто-то облюбовал те уголки «Творческого бульвара», где заявили о себе спортивные федерации — и в качестве зрителя, и как новичок в различных видах спорта.

Показ мод на пирсе обновленного залива, шоу каскадеров, батутные городки с полосами препятствий — более 80 самых разных креативных площадок предложил чебоксарцам «Творческий бульвар», протянувшийся более чем на три километра. И, к слову, среди посетителей было очень много молодых семей. Папы и мамы привозили на колясках своих малышей, чтобы с детства привить им любовь к нашему городу — такому яркому, неповторимому и богатому на таланты.

Елена Казарина

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