Чебоксары и китайский город Хэфэй стали побратимами

ЧЕБОКСАРЫ, 19 августа. /ТАСС/. Власти городов Чебоксары (Чувашия) и Хэфэй (Китай) подписали соглашение об установлении побратимских отношений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Чебоксар.

«В администрации города Чебоксары подписано соглашение об установлении побратимских отношений с китайским городом Хэфэй. Соглашение <…> подписано с целью укрепления дружеских отношений и сотрудничества <…> и совместного развития в области экономики, торговли, образования, культуры, спорта, туризма и других областях на основе равенства, взаимного уважения», — отмечается в сообщении.

Документ подписали глава Чебоксар Евгений Кадышев и председатель постоянного комитета Собрания народных представителей города Хэфэй Ван Вэйдун. Уточняется, что делегация из Китая прибыла в Чебоксары для участия в праздновании 554-летия города, который будет отмечаться 20 августа.

По данным администрации Чебоксар, протокол о намерениях между Чебоксарами и Хэфэй об установлении отношений побратимства был подписан в 2019 году на совете по сотрудничеству регионов Поволжья и верхнего и среднего течения реки Янцзы в Китае. «После снятия ковидных ограничений Китайская Народная Республика смогла продолжить общение с Чебоксарами по вопросу побратимства», — отмечается в сообщении.

В пятницу Чебоксары подписали соглашение о продлении побратимских отношений с городом Рунду (Намибия). Первое соглашение между городами было заключено 7 августа 2009 года.