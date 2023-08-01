Поздравление Главы Чувашии с Днем города

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

 

«Дорогие жители города Чебоксары!

От всего сердца поздравляю вас с Днем города!

В этом году столица Чувашии отмечает свое 554-летие.

Чебоксары — сердце Чувашии, жемчужина Поволжья, город с богатой историей

и культурой. С каждым годом он становится все более уютным и привлекательным местом для жизни — развивается инфраструктура, строятся социальные объекты, благоустраиваются дворы и обновляются дороги, создаются условия для полноценного отдыха и оздоровления, развития и самореализации каждого его жителя. Для этого есть все возможности — государственные программы, общественные инициативы и неравнодушие самих горожан. Они — главная ценность и гордость столицы.

Пусть родные Чебоксары становятся все более комфортным и живописным городом, который станет воплощением всех мечтаний, притягивая туристов со всех уголков России и мира.

Желаю городу Чебоксары и далее поддерживать статус самого благоустроенного города России, лучшего места для жизни! С Днем города!»

 

Глава Чувашии Олег НИКОЛАЕВ

Опубликовано: 17 августа 2023 г.


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