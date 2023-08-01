Первый ДНК-паспорт сорта чувашского хмеля появится в 2024 году

ЧЕБОКСАРЫ, 18 августа. /ТАСС/. Ученые Чувашского государственного аграрного университета в 2024 году планируют создать первый ДНК-паспорт сорта хмеля. Об этом сообщил ТАСС ректор Чувашского государственного аграрного университета Андрей Макушев.

«Мы планируем разработать два ДНК-паспорта по основным сортам хмеля, выращиваемым в Чувашской Республике. <…> Первый ДНК-паспорт в 2024 году <…> будет готов», — сказал ректор.

По его мнению, ДНК-паспортизация позволит подтвердить сортовую принадлежность хмеля. «К сожалению, сейчас можно только визуально определить соответствие хмеля тому или иному сорту. ДНК-паспортизация позволит с незначительными по времени манипуляциями, анализами подтвердить принадлежность хмеля к определенному сорту, а соответственно пивовар будет уверен в том, что [хмель] соответствует по биохимии, по альфа-кислоте и из него получится именно то пиво, которое ожидает увидеть пивовар или купить покупатель», — пояснил Макушев.

На конференции «Российский хмель», которая проходит в Чебоксарах, ректор сообщил, что вуз работает над созданием первой отечественной системы мониторинга фитосанитарного состояния хмеля. «В 2024 году <…> по десяти основным болезням сделаем систему фитосанитарного мониторинга», — отметил он.

По его словам, важно не только обеспечить хмелеводов посадочным материалом, но он также «должен быть чистосортным и оздоровленным». «То есть, невозможно, например, на саженце хмеля, который достаточно небольшой, определить степень его зараженности или незараженности основными вирусными или бактериальными болезнями хмеля. А система, которую мы разрабатываем вместе с нашими коллегами из института биотехнологий академии наук, позволяет это определить на ранних стадиях», — добавил собеседник агентства.

Макушев уточнил, что вуз также занимается селекционной работой. «В 2024 году планируем зарегистрировать два горько-ароматических сорта, на наш взгляд, востребованных пивоварами», — сказал он.

О конференции

Конференция «Российский хмель» прошла в Чувашии 17–18 августа в дни фестиваля «Зеленое золото России». По информации Минсельхоза республики, в ней приняли участие хмелеводы, пивовары, инвесторы и научное сообщество из 15 регионов России и Китая.