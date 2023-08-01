«Зеленое золото» обретает блеск

Хмелеводческий корпус республики пополняется.

Сегодня в Чувашии завершается фестиваль «Зеленое золото России- 2023». Это единственный в стране форум по презентации продукции пивоварения ведущих предприятий отрасли и обсуждению перспектив развития хмелеводческой отрасли.

В фестивале пива, открывшемся 12 августа, участвовали более 20 предприятий из 11 регионов страны. Его посетили около 70 тыс. жителей и гостей Чебоксар и республики. Деловую программу 17 августа открыла ознакомительная поездка участников фестиваля по предприятиям хмелеводческой отрасли и пивоварения Чувашии.

Выездная дискуссия прошла в Чувашском научно-исследовательском институте сельского хозяйства в Цивильском округе, где находится единственная в стране коллекция сортов хмеля и линия для гранулирования шишек. В ней насчитывается 248 отечественных и зарубежных сортов хмеля. Переработкой шишек занимается ОАО «Чувашхмельпром», где также побывали гости. На сегодня его мощности загружены только на 2%, но предприятию под силу переработать до 4000 тонн шишек – столько планируется производить хмеля в Чувашии в ближайшие годы.

На следующий день состоялась конференция «Российский хмель». (Символично, что проходила она в деловом центре чебоксарской гостиницы «Россия»). В ней участвовали представители 15 регионов страны, более 120 экспертов. Квинтэссенция обсуждений – пивоваренная отрасль и другие, использующие хмель в качестве сырья, должны максимально переходить на отечественный хмель. А с учетом того, что 90% его производится в республике, — на хмель чувашский. Что не исключает перспективы развития хмелеводства и в других регионах.

За последние три года республика проделала кропотливую и фундаментальную работу по оценке всех компетенций в отрасли хмелеводства, имеющихся в регионе, по производству и переработке хмеля, сказал, открывая конференцию, Глава Чувашии Олег Николаев. «И можно смело заявить, что к концу года мы полностью обеспечим импортонезависимое сопровождение хмелеводческой отрасли на всех ее этапах. Эксперты говорят о потребности в хмеле в объеме 8 тысяч тонн, в том числе 5 тысяч – гарантированная потребность. Однако ни один регион самостоятельно не сможет справиться с этой задачей из-за сложностей в производстве и организации данной деятельности. Мы определили наши сильные стороны, на которые необходимо нацелиться, чтобы настроить всю цепочку компетенций для обеспечения всем необходимым, прежде всего, производителей Чувашии. Это и посадочный материал, соответствующий всем сортовым требованиям, и технологии навешивания лозы, обработка, уход, сушка, переработка и продвижение готового продукта».

В текущем году, сказал Глава, хмельники в республике расширены до 133 гектаров, поставлена задача за три года увеличить площади до 1 000 гектаров. Регион выполняет функцию центра компетенции для других субъектов. Объединены усилия правительства республики, науки и бизнеса, которые готовы обеспечивать необходимыми технологиями и техникой весь процесс. В 2021 году с предприятием «АГРОМАШ» вошли в программу производства тракторов малой и средней мощности, которые могут быть использованы, в том числе, в хмелеводстве.

Чувашию необходимо сделать столицей хмелеводства России, заявил зам. министра сельского хозяйства страны Андрей Разин. Данная отрасль для региона одна из наиболее перспективных. Несколько десятилетий объемы производства хмеля в республике были достаточно большие, но затем последовало снижение, связанное с переориентацией производителей пива на иностранных поставщиков. «Сегодняшние реалии показывают, что использование исключительно зарубежных поставок — это серьезной риск, который мы не можем допустить. Важно, чтобы производители обратили внимание на отечественные разработки. У нас есть базовые сорта, компетенции, предприятия, которые выращивают качественное сырье. И мы видим рост интереса в этой сфере и увеличение производства хмеля», — подчеркнул он.

Андрей Разин поблагодарил руководство республики за то, что отрасль сохранилась, компетенции не утеряны, а дальнейшее развитие зависит от устойчивости спроса отечественных производителей пива, переработчиков хмеля. «Республика поддерживает аграриев и это дает результат. Видим, что в этом году опережающими темпами идет приобретение техники по сравнению с прошлым годом. Во многом это происходит благодаря поддержке со стороны региона. Дополнительно вы стимулируете программы Росагролизинга через компенсацию части первоначального взноса — все это позволяет, несмотря на все сложности с доступностью техники, показывать неплохие результаты», – отметил зам. министра.

Дословно Андрей Разин, зам. министра сельского хозяйства России: «Развитие хмелеводства и обеспечение переработчиков качественным сырьем являются важной задачей российского агропромышленного комплекса на современном этапе. Производство ячменя и солода, как и пивоваренная отрасль, вносят существенный вклад в экономику нашей страны. При этом одним из ключевых регионов в данной сфере является Чувашская Республика. Возросший спрос на отечественное сырье со стороны пивоваренных компаний создает предпосылки к увеличению производства хмеля и повышению его качественных характеристик».

Государственная поддержка АПК республики «будет подстраиваться под потребности хмелеводства», пообещал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. «Ни в одном из регионов страны такой поддержки отрасли нет. Мы постоянно совершенствуем ее, дополняем правила. На республиканском уровне возвращаем часть затрат на хмелешпалеры, хмелеуборочные и сушильные комбайны. Скоро, например, начнем субсидировать «бэушную» спецтехнику для хмеля. Такой объем субсидий позволяет окупить проекты за 7-8 лет. А без господдержки такое возможно лишь в течение 16-17 лет», — сказал министр.

По мнению Вячеслава Мамонтова, исполнительного директора Ассоциации производителей пива, солода и напитков, существующих мер по развитию хмелеводства недостаточно. В этой связи разработана Подпрограмма по развитию хмелеводческой отрасли в России — соответствующая инициатива уже находится на рассмотрении в Министерстве сельского хозяйства РФ. В рамках программы предлагается значительно расширить географию выращивания хмеля в России, увеличить площади хмельников, обеспечить фермерские хозяйства саженцами и увеличить ассортимент выращиваемых сортов.

Возможности в импортозамещении остаются, и хмелеводство к ним относится, сказал Денис Константинов, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка. Учитывая огромный опыт в этом направлении и растущую инвестиционную привлекательность АПК, можно рассчитывать, что в отрасль придут новые идеи, игроки и средства. Россельхозбанк готов продолжать содействовать возрождению хмелеводства. Он выразил уверенность, что в Чувашии, регионе-лидере, в ближайшие несколько лет площадь хмельников вырастет в 7-8 раз.

Глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор ООО «Хмель Отчизны» Эрик Концевич подписали соглашение о сотрудничестве. В начале июля предприятие зарегистрировалось в Мариинско-Посадском округе. В ближайших планах компании – выращивание порядка 30 гектаров «зеленого золота» с последующим расширением площадей, а также производство солода.

Справка «СЧ» Ранее хмелеводством в Чувашии занимались 7 хозяйств — Чувашский НИИСХ – филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, ООО «Агрохмель», ООО «АгроРесурсы», СХПК «Выльский», колхоз – ОПХ «Ленинская искра» ООО «РУСХМЕЛЬ», ООО «Хмель Отчизны», ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет». А переработкой шишек хмеля ОАО «Чувашхмельпром» и ООО «Агроресурсы». Хмелевое сырье производится в основном в виде шишек и гранул, являющихся продуктом доработки хмеля с применением грануляторов. По данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году экспорт шишек хмеля в переработанном виде из Чувашии составил 19,1 тонн (329,6 тыс. долларов США).

Выступившие эксперты говорили о технологических и технических перспективах отрасли. В частности, генеральный директор чувашской компании «Техмашхолдинг» – завода «Техма-Агромаш» Владимир Калинин рассказал о налаживании производства на предприятии отечественной машины для уборки хмеля – комбайна «МХ-450». Его новизна в том, что лоза при очесе проходит вертикально, а не горизонтально, как на большинстве техники. Благодаря этому увеличивается производительность и надежность конструкции. Первый тестовый запуск комбайна намечен на конец августа, когда начнется уборка хмеля. При успешной апробации оборудование может перейти в серийное производство.

А ветеран хмелеводства Чувашии Геннадий Горланов заявил, что нынешний фестиваль – отравная точка в развитии хмелеводства. «Мы все дошли до своеобразной точки кипения, других возможностей для настоящего возрождения отрасли может уже не быть».