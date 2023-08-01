Поздравления ко Дню города

Уважаемые жители и гости столицы Чувашии!

Примите самые добрые и искренние поздравления

с Днем рождения нашего любимого города Чебоксары!

Несомненно наш город, для каждого из нас, кто здесь родился, провел счастливые годы детства, юности, добился своей первой победы или осуществил заветную мечту, — самый лучший город на земле!

Сегодня город Чебоксары — это крупный промышленный центр, который занимает одно из ведущих мест в экономике нашей страны. Город развивается и становится прекраснее с каждым годом, благодаря нашей любви к своей малой родине и трудолюбию. Здесь комфортно жить, работать и творить.

Мы гордимся достижениями наших земляков! Гордимся жителями Чебоксар, которые прославили свой город самоотверженным трудом, достижениями в различных сферах деятельности.

И впереди у нас еще немало серьезных задач, направленных на процветание любимого города. Я убежден, что совместными усилиями мы сможем их решить и сделаем все возможное для преумножения истории города Чебоксары новыми блестящими страницами.

С праздником, дорогие чебоксарцы! Здоровья вам, процветания, оптимизма, новых свершений, добра и счастья в каждом доме.

С уважением депутат Государственной Думы РФ

Анатолий АКСАКОВ

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Дорогие жители Чебоксар и гости столицы!

От всей души поздравляю вас с Днем города! Наш любимый город перевернул очередную знаковую страницу своей богатой истории. В жизни города и его жителей нашли отражение переломные моменты в судьбе республики и всей страны. С какими бы трудностями и вызовами мы ни сталкивались сегодня, всем нам придает силу и уверенность память о том, как героически противостояли испытаниям наши земляки в прошлом. Благодаря их труду, заботе и любви к малой родине мы живем в замечательном городе.

Новые победы Чебоксар зависят от нас с вами, от наших общих усилий и энергии. Желаю вам благополучия, веры в себя, профессиональных свершений и новых достижений в жизни.

Сенатор Российской Федерации — представитель от Госсовета Чувашии

Николай ВЛАДИМИРОВ

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Шупашкарта пурăнакансемпе хула хăнисем!

Хаклă ентешсем! Уважаемые чебоксарцы и гости столицы!

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем рождения любимого города!

Для всех нас Чебоксары стали родным и желанным домом, где каждый получает частичку тепла и уюта, чувствует себя достойным человеком в дружной многонациональной семье.

Столица Чувашии — наша радость и гордость. Чебоксары признаны самым благоустроенным городом России.

Строятся новые микрорайоны, парки и скверы, возводятся детские сады, школы и больницы, объекты культуры и спорта, ширится жилищное и дорожное строительство, развивается промышленность, совершенствуется коммунальная инфраструктура. За всем этим — неустанный труд горожан, благодаря которым Чебоксары становятся местом, где хочется жить, работать и любить.

Город с богатой историей уважительно относится к своему прошлому, делает уверенные шаги в настоящем и устремлен в будущее. Спасибо чебоксарцам за единство и сплоченность в решении поставленных задач, огромный вклад в развитие города и республики.

Искренне желаю всем доброго здоровья, благополучия и счастья, любимым Чебоксарам — успехов и процветания!

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики,

Секретарь Чувашского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Леонид ЧЕРКЕСОВ