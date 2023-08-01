Живи, деревня!..

В последнее воскресенье июля жители деревни Булдеево Цивильского района — и стар, и млад — собрались в природно-этнографическом парке «Палти картише», ставшем местом отдыха и праздников. Повод для этого был самый что ни на есть значимый — 430-летний юбилей родной деревни. То, что деревне много лет, знали все, но точную дату до сих пор никто назвать не мог. Это Надежда Титова все затеяла. Как начала работать в деревенской библиотеке лет 25 назад, так и взялась вплотную за изучение истории деревни. Ходила из дома в дом, и не только по своей деревне — ведь многие выходцы из Булдеево осели в других деревнях, в городах-районах республики. Выспрашивала у старожилов, пыталась заинтересовать молодых.

Очень помогли в исследовании об истории деревни записи учителей Булдеевской школы Лии Васильевны Лазаревой и Александра Степановича Степанова. А когда в 1998 г. Надежда прочитала в журнале «Таван Атал» статью доктора исторических наук Василия Димитриева к 150-летнему юбилею И.Я. Яковлева, то получила сильнейший импульс для углубления исследований. Позже представилась возможность услышать и самого ученого. Василий Димитриевич на одном из мероприятий в Цивильске щедро поделился с собравшимися результатами своей работы. Получалось так, что Тимбай и Кызылбай из Кошкинской волости стали первыми жителями деревни Тимбаево, что сегодня в Татарстане. Это был XVI век, 1593 год. Жители же Тимбаево в 1705 г. переселились на реку Кильна и основали деревню Кошки-Новотимбаево. Как известно, именно в ней и родился наш выдающийся просветитель Иван Яковлев.

«Ясашные чуваши Кошкинской волости (в состав которой входили современные деревни Акнязево, Булдеево, Байгеево, Тиньговатово, Первое Чурашево. — Авт.) Тимбай и Кизылбай с товарыщи переселились на реку Карлу и основали д. Тимбаево» — узнаем мы из древнего акта. Надежда Титова гадает: а вдруг имеется еще более близкая связь Ивана Яковлевича и деревни Булдеево?

…Праздник удался на славу. Обещанный метеослужбой дождь прошел стороной, зависшая с юга над Цивильском черная туча рассеялась. Но никто из сотни с лишним участников небывалого праздника и не думал уходить. Наоборот, подходили новые люди, подготовленных скамеек не хватило, откуда-то принесли еще, но не хватило и их, народ стоял тесным полукругом вокруг.

Праздник проходил на фоне баннера с древней картой деревни. Сельчане и гости праздника пытались найти на карте местонахождение своих домов. После рассказа о выявленных сведениях по истории деревни ведущая праздника Надежда Титова предложила выйти к карте представителям родов, проживающих в Булдеево три и более столетия.

Самый солидный возраст озвучили роду Чоробая Тебушева — 364 года! На празднике род был представлен семьями Ивановых (Васильевых) и Ефименко (Николаевых). Также бурными аплодисментами встретили и продолжателей рода Иштубая Тименикеева семьи Ивановых (Алексеевых) и Михайловых (сегодня живут в соседнем Тиньговатово). Этому роду 354 года.

Олентей Ишутов порадовался бы за свой род с 320-летней историей. Только в памяти сегодняшнего поколения десятки имен, прославивших этот древний род. Кто не знает первого геолога Чувашии Иосифа Кузьмича Илларионова, доктора медицинских наук Василия Петровича Сергеева, заслуженного учителя ЧАССР Нила Ивановича Гаврилова, заслуженного юриста ЧАССР Валериана Александровича Разумова? Сельчане до глубины души благодарны и Александру Лаврентьевичу Разумову из этого же рода. Он первым из булдеевского края получил медицинское образование и организовал в деревне фельдшерско-акушерский пункт. Кстати, в его саду в тени развесистых яблонь и лип и проходил праздник.

Достойно продолжают сегодня жизнь на земле и потомки Салуки Воратаева, Именека Томенеева, Савдеяра Ортюшкина, Архипа Михедерова и других… Было забавно наблюдать, как многие сегодняшние представители древних родов, не представлявшие, что приходятся друг другу родственниками, прямо здесь, перед всей деревней, знакомились, пожимали руку, обнимались.

Надежда Николаевна искренне радовалась происходящему, так давно хотелось ей собрать все роды деревни и рассказать им историю Булдеево. Значит, не зря ездила несколько лет почти без пропуска каждый свой выходной в Чебоксары в Чувашский государственный исторический архив (а выходной у библиотекарей в понедельник, очень удобно для работы в архиве). Не жаль ни личного времени, ни потраченных на выезды средств. И архиву очень благодарна Надежда Николаевна — необходимые для исследования дела находили и предоставляли для работы оперативно, в удобное для нее время. Ее искренние слова благодарности и работникам читального зала архива Алине Геннадьевне и Светлане Николаевне, и директору Галине Васильевне, и хранителям фондов…

А я пытался представить год 1593-й в нашей истории. В России царствует Федор Иоаннович, последний из Рюриковичей. Успешно завершилась война со Швецией. Казаки обратились к России с просьбой о принятии их в российское подданство. Основаны Донской монастырь, города Валуйки и Старый Оскол. В Москве завершена постройка Земляного вала. Еще несколько лет до Бориса Годунова и Смутного времени… Какая же это глубина истории! И что значит в ней одна деревня Булдеево?

Как и положено на таких мероприятиях, были приветствия должностных лиц, представительница рода Олентея Алевтина Демидова порадовала земляков душевным исполнением застольной песни «Кереке юрри», а приехавший из Саратова и так и засевший в Булдеево Александр Ламанов спел берущие за душу песни о защите Родины и любви к ней.

Кстати, гости на праздники пришли не с пустыми руками. Сельская библиотека сумела подготовить так заинтересовавшие участников и гостей праздника баннеры и понравившиеся всем (особенно малышам) кружки со старинными картами деревни. Вернувшийся в Булдеево Александр Разумов и обосновавшийся здесь недавно Александр Казенов помогли их заказать и привезти. Подарки достались самым достойным людям — труженице тыла Марии Александровне Мухиной (она — самый пожилой человек в Булдеево, ей накануне праздника исполнилось 95 лет!), детям войны, самым младшим в роду. Самым младшим продолжателем деревни был определен трехлетний Егор Андреев.

Праздник продолжился в деревенской библиотеке. Перед ней прямо на траве была устроена выставка старинных предметов. А в читальном зале состоялась презентация выставки-экспозиции «Чăваш тĕрри илемĕ. Искусство чувашской вышивки» Национальной библиотеки республики. Все любители народного творчества смогли ознакомиться с оригинальными работами начинающих мастериц клуба по вышивке «Асамлă тĕрĕ».

Но больше всего участников праздника интересовали вывешенные на стендах схемы родословных древ всех перечисленных на празднике родов.

Кого и как помним — зависит от нас самих Всех входящих и въезжающих в Булдеево встречает памятник участникам самой опустошительной войны на планете — Великой Отечественной. Здесь не просто традиционные для таких мест слова «Никто не забыт, ничто не забыто», а фотографии практически всех булдеевцев — участников войны. Как не вернувшихся с войны, так и доживших до Победы. Надежда изучила судьбу каждого из них: «Вернулись 42. Погибли 20. Пропавшими без вести считались 18. Останки красноармейца Николая Ивановича Разумова, 1904 г.р, считавшегося пропавшим без вести в ноябре 1942 г., были найдены в ходе поисковых работ в 2005 году в Ленинградской области и захоронены на территории мемориала «Синявинские высоты». Петр Архипович Архипов тоже считался пропавшим без вести в 1942 г. По архивным документам смогла установить, что он погиб 1 декабря 1941 г. и захоронен в братской могиле в поселке Ленино Истринского района Московской области. Значит, на сегодняшний день погибли 22, пропали без вести — 15». К сожалению, в Книге Памяти Чувашской Республики по деревне Булдеево (том 3, стр. 166-167) увековечены не все булдеевцы — защитники Отечества. Сегодня мы в нашей рубрике исправим эту несправедливость. Назовем их достойные имена: Сергей Васильевич Разумов, 1910 г.р., погиб в 1943 г., Василий Кузьмич Кузьмин, 1911 г.р., погиб в 1942 г. при обороне Севастополя. Он должен был подорвать завод при приближении фашистов, чтобы не достался врагу. Василий Кузьмин приказ выполнил, но и сам погиб при взрыве. Кстати, он — младший брат геолога Иосифа Илларионова. Как рассказала племянница Василия Кузьмина Севастина Алексеевна Аниферова, Иосиф Кузьмич сам ездил в Севастополь выяснять судьбу брата. В списки вернувшихся с победой нужно включить Рафаила Архиповича Лазарева, 1922 г.р. Он проживал за Волгой и оказался пропущенным при уточнении списков. Прославили себя и те, кто жил и трудился в других местностях. Например, Григорий Семенов из рода Архипа Михетерова был в числе организаторов колхоза в соседней деревне Шордауши, с должности директора Игорварской школы своего же района ушел на фронт и геройски погиб в сентябре 1943 г. при освобождении Смоленщины в должности командира отделения пулемета «Максим».

К ним трудно было протиснуться — каждый норовил сфотографировать схемы не только своего рода, но и других. Надежда Николаевна не успевала отвечать на вопросы…

Говорили на празднике и о необходимости патриотического воспитания в каждой семье. А воспитание положено начать с себя и самых близких. Я не знаю, как это делала Надежда Николаевна, но сын Станислав сегодня в рядах тех, кто несет нелегкую службу в ходе выполнения специальной военной операции. Прошедший срочную службу в танковых войсках, он сожалеет, что не попал в танковый экипаж. Но доскональное знание танка и его возможностей на поле боя — хорошее подспорье для оператора ПТУРа — противотанковой управляемой ракеты. В начале лета приезжал в отпуск, порадовал мать и родных. (Кстати, 8 августа он на линии соприкосновения во фронтовых условиях встретил свой 33-й день рождения. Редакция «Советской Чувашии» пожелала Станиславу удачи и скорейшего возвращения с победой в родное Булдеево!).

Чтобы глубже почувствовать всю трагедию войны, Надежда несколько раз выезжала на места боев Великой Отечественной, трижды была участницей международной поисковой экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». Ее пригласили и на международную научно-практическую конференцию «Судьба солдата: теория и практика архивных исследований». Прямую трансляцию выступления Надежды Титовой по телевидению могла видеть вся страна. И знак Министерства обороны РФ «За активный поиск» (кстати, пока единственный в районе) Надежде Титовой вручен не случайно.

Великая Отечественная война не обошла и родных Надежды Николаевны. Со стороны деда ушли на фронт 11 человек, погибли семеро, в том числе и ее дед Николай Иванович Разумов. Со стороны бабушки ушли трое, все погибли. Это два бабушкиных брата Петр Архипович и Никита Архипович Архиповы. Не вернулся с войны и ее двоюродный брат Михаил Васильевич Герасимов. Поэтому, наверное, и принимает близко к сердцу Надежда Николаевна все связанное с увековечением памяти павших на войне.

Надежда Титова считает, что будущее деревни — в детях. Поэтому старается привлечь их к изучению булдеевского края. Объединила ребят (не только деревенских, но и тех, кто приезжает к бабушкам-дедушкам на каникулы или выходные) в поисковый отряд «Улып», прошла с ними пешком и проехала на велосипеде все соседние деревни, испила воду из всех родников, прямо на месте рассказала детям связанные с источниками легенды. Не случайно и на празднике на чествовании деревенских родов памятный сувенир — кружка с нанесенной на нее картой деревни и надписью «430 çул» (430 лет) вручался самому младшему в роду. В паре случаев кружки достались грудным младенцам.

У Надежды Николаевны есть большая мечта — рассказать о возникновении деревни Булдеево и ее истории. Написать о людях, творивших эту историю, и о тех, кто творит ее сегодня, настоящую книгу. Она наверняка будет самым дорогим предметом в каждой булдеевской семье, ее будут передавать из поколения в поколение. Я верю, что так и будет.

Живи, деревня!..