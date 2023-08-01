Представители Донецкого и Чувашского кадетских корпусов обсудили перспективы сотрудничества

По многим направлениям развивается сотрудничество Чувашии с Донбассом и Запорожьем. В приоритете — не только развитие промышленности и помощь в строительстве, но и поддержка детей и обмен опытом со школами новых регионов страны.

Перспективы сотрудничества на этой неделе обсудили представители двух кадетских корпусов — Донецкого имени А.В. Захарченко и Чувашского имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. Встреча прошла 8 августа в двух форматах. Руководители учебных заведений — Оксана Целиковская (Донецк) и Николай Жуков (Чебоксары) — обсудили в режиме онлайн основные направления работы, которые найдут свое отражение в Соглашении о сотрудничестве. А на месте, в Донецке, технические моменты совместной деятельности обсудили педагоги Донецкого и Чувашского кадетских корпусов.

Будем надеяться, в скором времени и педагоги Донецкого кадетского корпуса, и их воспитанники-кадеты приедут с визитом в Чувашию. Им у нас наверняка понравится — так же как детям из Бердянского района Запорожья. На днях на главной площади Бердянска родители встречали отдохнувших в Чувашии дочек и сыновей.

«Сразу две смены ребят вернулись домой. По их счастливым лицам было заметно, что отдых прошел интересно», — сообщает телеграм-канал Бердянск.ру. Сразу с дороги дети делились самыми яркими впечатлениями — рассказали о новых друзьях, о замечательных вожатых, о поездках на Мокринский мост и в музей под открытым небом в Ибресях. А еще — о знакомстве с цивильскими пчеловодами, от которых юные гости республики узнали о традициях изготовления меда.

Кстати, этим летом бердянские школьники к нам еще приедут. «У детей пока не закончились каникулы — в ближайшее время ожидаем 86 ребят для отдыха в наших лагерях на 3-ю смену», — сообщил на этой неделе в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.