В Чебоксарах обсуждают новые изменения маршрутов общественного транспорта

В следующем году троллейбусов первого маршрута ждать на остановке придется поменьше — к выходящим на линию 35 машинам добавят еще пять. Изменится схема автобусного маршрута № 5: он будет ходить не до лицея № 4, а дальше, до ЧПО имени Чапаева. А чебоксарцев, живущих в районе Парка Победы, ждут три новости, одна не очень радостная и две хороших: маршрут 7э с конечной остановкой в их микрорайоне в конце года отменят, но зато добавят сразу два новых — № 29 «Посёлок Энергетиков — Микрорайон Грушевый» и № 31 «Посёлок Энергетиков — Улица Кадыкова».

Эти и другие изменения, рассчитанные до 2029 года, предложило обсудить жителям столицы Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии. Именно это ведомство, напомним, будет курировать пассажирские перевозки в столице республики и Новочебоксарске.

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В связи с передачей полномочий по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах Чебоксар и Новочебоксарска от администраций этих городов правительству республики в Минтрансе подготовили Документы планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам двух городов. Новочебоксарский документ общественный мониторинг уже прошел и был утвержден в конце июля на заседании правительства республики. Теперь слово за чебоксарцами.

Люди, хоть и не отошедшие еще от предыдущих, инициированных городскими властями транспортных пертурбаций, в процесс обсуждения включились активно. Просят они, в частности, сохранить два 15-х маршрута, троллейбусный и автобусный (первый планируется отменить летом 2026 года, второй — в 2029 году. — Прим ред.), и не изменять маршрут 7э — «это единственный маршрут, соединяющий центр и улицу Гладкова».

К сведению Обсуждение чебоксарского Документа планирования регулярных перевозок продлится до 20 августа. Идет оно в группе Минтранса ВКонтакте, ссылку можно найти на сайте министерства. Там же можно скачать и сам Документ планирования.

Среди других предложений — пустить троллейбус № 10 до улицы Р. Люксембург, организовать маршрут от Садового до НЮР, до проспекта Тракторостроителей («а то приходится ездить с пересадками»). «Было бы здорово, если бы от МТВ-центра по проспекту Мира шел какой-нибудь транспорт до Новчика, чтобы доезжать до Мегастроя, — пишет Надежда Федорова. — Транспорт однобоко устроен — с новоюжки все идет или через рынок, или через центр, в северо-западный. И в то же время почти весь транспорт от Мегастроя едет напрямую в северо-западный район». А кто-то из участников дискуссии и вовсе просит сделать все побыстрее. «Можно ли ускорить по срокам изменение 46 маршрута? — интересуются городские пенсионеры. — Мы могли бы без пересадок доезжать до «Светофора». Были бы премного благодарны. А то еще более шести лет ждать. Можем не дожить до этих сроков».

Сроки не придуманы и не взяты с потолка, сообщают в Минтрансе. По автобусам они во многом зависят от окончания контрактов на ряде маршрутов. В министерстве также уточняют — учесть абсолютно все пожелания трудящихся так, чтобы транспорт довозил их прямо от дома до работы, конечно, не получится. Но коррективы в транспортном документе вполне реальны. Новочебоксарцы, например, в ходе обсуждения отстояли автобусный маршрут № 21, идущий от «Сокола» (ост. Химтехникум) до деревни Липово (ост. Старое кладбище).

Купим новые машины

…В Чебоксарах появятся новые маршруты троллейбусов и автобусов, а на уже действующих маршрутах обещана прибавка машин. Соответственно, нужны новые транспортные ресурсы. Работа в этом направлении, сообщают в министерстве, уже активно ведется.

— До конца года в республику должен поступить 21 троллейбус, — рассказал недавно в ходе прямого эфира в Центре управления регионом заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Юрий Арлашкин. — Приобретут их за счет средств республиканского бюджета, на эти цели выделен 651 миллион рублей. Поставщиком определен Уфимский трамвайно-троллейбусный завод — он предложил лучшие условия поставки за меньшую цену.

А в следующем году планируется пополнить электротранспортный парк уже 132 троллейбусами. Причем 40 из них — троллейбусы большого класса со 100% уровнем низкого пола — поступят в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кстати, чтобы включиться в этот проект, регионы обязательно должны иметь утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Есть подвижки и по автобусам. По словам Юрия Арлашкина, не позднее 1 февраля 2024 года в республику будут поставлены 47 автобусов: 10 малого класса, 17 — среднего и 20 — большого класса. Эти сроки, уточнил Арлашкин, предусмотрены в соответствии с условиями предоставления специального казначейского кредита.

Троллейбусы в приоритете

Если внимательно вчитаться в Документ планирования перевозок, станет понятно — в Чебоксарах, так же как и в Новочебоксарске, основной акцент будет сделан на развитие троллейбусной сети. Подтверждают это и цифры Минтранса. Сейчас в Чебоксарах перевозка пассажиров и багажа осуществляется по 23 маршрутам автомобильного транспорта и 17 маршрутам наземного электрического транспорта. Максимальное количество машин, выходящих на линию — 201 троллейбус и 275 автобусов. По плану, в 2029 году число троллейбусных маршрутов не изменится, автобусных — сократится до 18. Зато троллейбусов в максимальном раскладе станет гораздо больше, 277, компанию в перевозке пассажиров им составит 191 автобус.

Теперь о Новочебоксарске. На данный момент в городе действует 4 троллейбусных маршрута и 9 автобусных, в часы пик на улицы выезжают 23 троллейбуса и 64 автобуса. В ближайшей перспективе в Новочебоксарске будет 6 троллейбусных маршрутов и 4 автобусных. А максимум транспортных средств, выходящих на линию, составит 34 троллейбуса и 27 автобусов.