Шведский элемент индийской игры

Проходящий в Чебоксарах «Шоколадный кубок», этап детского Кубка России по шахматам, близок к развязке. В пятницу состоится заключительный тур соревнования для всех возрастных групп, и через несколько дней в здании Ледового дворца «Чебоксары Арена» наступит грустное затишье. Правда, и сейчас здесь не особо шумно — шахматы, как­никак, здесь не пошумишь.

Отрадно, что в победители турнира метит представительница Чувашии Марьяна Осипова. Она — лидер в возрастной категории до 9 лет, к утру четверга не потеряла ни одного балла, выиграв все семь партий. Будем надеяться, что и в оставшихся партиях сохранит свой победный настрой. Соответствующий опыт, кстати, есть: она уже становилась победительницей этапов Кубка России.

Но не одним «Шоколадным кубком» сейчас живут шахматы в Чебоксарах. Для юных ценителей этой древней игры организаторы приготовили и другие профильные соревнования. Например, командный турнир по шведским шахматам (по два человека в команде). В нем приняли участие 102 человека из 51 команды.

Призеров оказалось больше, чем планировалось: сразу четыре команды добились одного количества баллов — 12 из 14, победителей определили по дополнительным показателям. Ими стали Дмитрий Дубинин и Ульяна Рожнева из Кировской области. Второе место заняли Кирилл Лесовщиков и Матвей Тетешев (Республика Марий Эл), третье — сразу две команды: Тимофей Беликов и Дарья Смирнова (Ивановская область), а также Никита Береговой и Ирина Шошина (Республика Коми).

Справка Шведские шахматы — разновидность шахмат для четырех игроков, составляющих две команды по два человека. Игра идет на двух досках, игроки одной команды играют на стоящих рядом разных досках разным цветом. Снятая на одной доске фигура противника передается партнеру, играющему на другой доске, и может быть использована им как своя. (Википедия)

Еще одно соревнование — конкурс решения двухходовых задач­миниатюр, он прошел в Национальной библиотеке с участием 96 ребят. Им были предложены шесть задач, на решение которых предоставлен час. Среди мальчиков победителями и призерами стали Никита Береговой (Республика Коми), Дмитрий Гвоздев (Орловская область), Антон Кудряшов (Чувашская Республика), среди девочек — Ирина Шошина (Республика Коми), Татьяна Имыхелова (Республика Бурятия), Алена Мельникова (Иркутская область). Не попали в тройки, но решили все задачи Егор Маланин, Маргарита Соловьева (оба — Республика Татарстан), Анна Герасимова (Чувашская Республика).