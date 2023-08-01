В этом году в Чувашии пресечено 158 коррупционных преступлений

Помогая следствию, помогаешь себе

Коррупция рассматривается как одна из основных угроз стабильности и жизнеспособности государства. По данным прокуратуры республики, в этом году правоохранительным органам удалось пресечь 158 коррупционных преступлений, в том числе 10 фактов получения взятки.

Напомним, что под коррупцией понимаются такие правонарушения, как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).

В ряде случаев человек, совершивший коррупционное преступление, может быть освобожден от уголовной ответственности. Вопрос об освобождении от нее в специальных случаях может быть решен как на досудебных стадиях, так и в порядке предварительного слушания материалов уголовного дела и в судебном разбирательстве.

Примечания, которые предусматривают освобождение от уголовной ответственности за коррупционные преступления, содержатся в статьях 204, 291, 291.1 УК РФ. Среди условий освобождения от уголовной ответственности значится активное способствование раскрытию и расследованию совершенного преступления.

Но главное обстоятельство, при котором можно воспользоваться примечаниями в указанных выше статьях УК РФ, это добровольное сообщение о совершенном преступлении — даче взятки, коммерческом подкупе или посредничестве во взяточничестве — правоохранительным органам, имеющим право возбудить уголовное дело.

При этом в Управлении МВД по Чувашии напомнили, что человек не освобождается от уголовной ответственности, если он признается в совершении коррупционного преступления после задержания в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В данном случае сообщение о преступлении было вынужденным, а факт нарушения закона уже известен правоохранительным органам.