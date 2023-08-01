Превышение ПДК загрязняющих веществ привело к массовой гибели рыбы в реке Кубня в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 9 августа. /ТАСС/. Более 3 тыс. рыб погибло в реке Кубня возле деревни Починок-Инели в Чувашии из-за превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Об этом говорится в сообщении, распространенном прокуратурой республики.

«На участке реки [Кубня], расположенном в районе деревни Починок-Инели, на расстоянии до 600 метров от плотины подпорного гидротехнического сооружения по причине значительных превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в речной воде произошла массовая гибель рыбы. Обнаружено более 3 тыс. мертвых экземпляров плотвы, окуня, карася, ротана, верховки и уклейки», — отмечается в сообщении по итогам проведенной проверки.

В прокуратуре добавили, что проверка проводилась с привлечением специалиста Волго-Камского территориального управления Росрыболовства. Были отобраны пробы воды и изъяты образцы погибшей рыбы.

«После определения ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, будет дана оценка соблюдению требований природоохранного законодательства», — уточняется в сообщении.