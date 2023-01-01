Котлубань раскрывает тайны и рождает новые

Только успела редакция выложить на своем сайте цифровую версию номера газеты за вторник 18 июля с публикацией об участии наших земляков в Сталинградской битве у станции Котлубань, как в течение часа появился первый отзыв.

Педагог из Цивильска Елена Носова сообщила ошеломляющую весть — ее дед сержант Ефим Захаров, считавшийся убитым 2 октября 1942 г. на северной стороне станции Котлубань и захороненным сразу в двух братских могилах — у станции Котлубань, и у поселка Самофаловка Городищенского района Волгоградской области, вовсе не погиб под Сталинградом, а вместе с боевыми товарищами освобождал от фашистов советскую землю еще не меньше года!

Оказывается, семья командира отделения 1153 стрелкового полка 343 стрелковой дивизии сержанта Ефима Захарова, проживавшая в деревне Полевые Яуши Комсомольского района, получила после осени 1942 года еще как минимум два письма. Одно было датировано декабрем этого же года, а последнее письмо было направлено уже с левого берега Днепра 17 октября 1943 г.

Можно порадоваться, что Ефим Захарович прожил и провоевал еще целый год. Но что было между этими двумя письмами, как сложилась его судьба позже, остается пока тайной истории. Скорее всего после Сталинграда Ефим Захаров продолжал служить в своей же дивизии. Из истории Великой Отечественной войны известно, что 4 мая 1943 г. 343 сд была переименована в 97-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а 1153 стрелковый полк стал 292-м гвардейским стрелковым полком.

Дивизия в составе 5 армии Степного фронта достойно воевала на Курской дуге, потом было освобождение левобережной Украины. В первые дни октября 1943 г. полки 97-й гсд вступили в ожесточенные бои по форсированию реки Днепр. Можно предположить, что именно в этот период и было написано сержантом Захаровым последнее письмо домой: «Пишу на коленях. Дошли до Днепра. Смогу ли форсировать его или нет? Если нет, то это будет моим последним письмом».

Для семьи Ефим Захарович всегда был человеком-легендой, героем. На него равнялись, им гордились. Елена Валентиновна, внучка Ефима Захаровича, так и пишет: «Для меня мой дед — герой. Я горжусь, что в моей семье есть такой герой. Своей жизнью мы обязаны им. В моей семье всегда помнили о нем. Бабушка, Марина Ивановна, ушла из жизни в 1998 году. Все годы она трепетно хранила его письма, его единственную фотографию. Хранила она их в кожаном портмоне, которое принадлежало деду. В детстве я часто просила бабушку показать мне эти письма. Наизусть знала их содержание. В 27 лет она осталась одна с двумя детьми, ей было непросто. Как и миллионы женщин нашей страны она все силы отдавала для приближения Победы, работала в сельском хозяйстве, обеспечивала фронт продовольствием. Мы всегда должны помнить о них и должны быть благодарны им, сколько бы времени не прошло со дня Победы. Желаю нам всем мирного неба над головой».

Когда в 1985 г., в конце 8 класса, в школе предложили темы итоговых сочинений, Елена без раздумий выбрала тему про войну. Она до сих пор помнит, как подбирала эпиграф про Днепр, приводила волнующие строки из писем деда.

Супруга Ефима Захаровича, Марина Ивановна, войну встретила с двумя детьми — 3-летней Ольгой и годовалой Еленой. Но не искала причин отказываться от работы в колхозе, понимала — только так она может помочь мужу победить ненавистного врага и вернуться живым домой. Не случайно государство отметило ее медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Она не верила похоронке, что муж погиб под Сталинградом. Ведь были же от него письма и позже! Но он так и не вернулся. И Книга памяти ЧР твердит: «погиб под Котлубанью!» А как же рассказы Марины Ивановны детям и внукам о том, что было еще письмо после выписки 25 ноября 1942 г. из одного из куйбышевских эвакогоспиталей!

Нет, не сидели сложа руки дети и внуки сержанта Захарова. Писали в архивы, спрашивали везде, где только возможно. Пытался помочь в поиске и учитель истории Елены Носовой известный в республике краевед Агафонов Анатолий Герасимович.

Семья бережно хранит все связанное с дедом. Вот, например, датированная 28 сентября 1935 г. справка о проверке грамотности призывника Ефима Захарова. По русскому и родному языку оценки «хорошо». Потому и был выдвинут на должность командира отделения. Но, увы, не все документы сохранились. Где-то в недрах школьного музея исчезли и оригиналы писем с фронта…

Пытаюсь и я помочь потомкам сержанта Захарова в исследовании его боевого пути. И не первый год. Боец был уверен, что переправа через Днепр станет для него роковой. Но среди погибших на днепровских переправах нет его фамилии. Значит, и здесь остался в живых сержант Захаров? Значит, нужно исследовать его судьбу дальше и глубже…

Сегодня на земле продолжают жизненный путь Ефима Захарова 4 внука, 7 правнуков и 5 праправнуков. И живут, и работают достойно памяти своего деда. И пытаются выяснить, как сложилась его судьба. Откроется ли им эта тайна истории?

Вопрос к читателям: а помнит своего родственника — защитника Отечества ваша семья? Как исследует она его судьбу? А что сделала она для увековечения его имени?