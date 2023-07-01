Завершили ремонт трассы с опережением графика

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на четыре месяца раньше срока закончили капремонт участка региональной трассы Моргауши — Тораево — автодорога «Сура».
Участок пути, соединяющий два муниципальных округа — Моргаушский и Ядринский, пребывал в ненормативном состоянии. Автодорога пересекает дамбу с оврагами, которая обветшала и не справлялась с пропускной способностью, сообщили в Минтрансе Чувашии.
На участке трассы Моргауши — Тораево — автодорога «Сура» протяженностью в 960 метров специалисты обновили дорожное полотно, укрепили обочины и обустроили быстротоки. Также произвели замену искусственных сооружений — вместо старой трубы рабочие установили более широкие железобетонные трубы с шахтовым колодцем. Также выполнено устройство очистных сооружений, на участке трассы установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Опубликовано: 27 июля 2023 г.


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