Уровень самообеспечения РФ фруктами и ягодами приблизится к 50% до 2030 года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Уровень самообеспечения России фруктами и ягодами до 2030 года приблизится к 50%, при этом по яблокам соответствующий показатель уже в прошлом году составил порядка 80%. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам заседания Общественного совета.

«Был рассмотрен вопрос о мерах, направленных на достижение уровня самообеспеченности фруктами, ягодами и молоком в соответствии с доктриной продовольственной безопасности. По прогнозу Минсельхоза России, благодаря принимаемым мерам государственной поддержки в период до 2030 года уровень самообеспечения фруктами и ягодами приблизится к 50%. При этом по яблокам показатель уже превысил уровень доктрины и составил в 2022 году порядка 80%», — говорится в сообщении.

Как сообщает министерство, в части развития рынка молока объемы производства от года к году стабильно растут. Сейчас уровень обеспечения России молоком в рамках Союзного государства составляет порядка 99%.

«Для дальнейшего стимулирования производства Минсельхоз России продолжит реализовывать комплекс мер господдержки как для развития садоводства, так и для молочной отрасли», — говорится в сообщении министерства.

На заседании также одной из основных тем повестки стал доклад о ходе реализации долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года. По словам министерства, в последние годы российский агропром традиционно перевыполняет показатель стратегии по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. Так, в прошлом году получен рекордный урожай зерна, который на 29,9% выше уровня 2021 года.

«Что касается текущего года, то в настоящее время в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также в отдельных регионах ЦФО и Поволжья идет уборка зерновых культур. Зерновые и зернобобовые уже обмолочены с площади 3,1 млн га», — добавляется в сообщении Минсельхоза.