Из Чебоксар отправлена очередная партия гуманитарной помощи для бойцов из Чувашии

В одну фуру уместилось многое — автомашины, квадрокоптер, квадроцикл, стройматериалы, маскировочные сети, продукты питания. А еще — оргтехника для подшефной территории Бердянского района Запорожской области и письма с подарками бойцам от школьников Чувашии.

«Выражаю слова благодарности всем, кто регулярно вносит свой вклад в дело поддержки наших бойцов, — отметил председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов. — Особенно приятно видеть вовлеченность молодых людей. Нам важно сделать все от нас зависящее, чтобы помочь стране решить поставленные задачи».

В этот же день и в субботу в зону спецоперации выехали еще три машины с лесо- и пиломатериалом. Для отправки бойцам его отгрузили Ибресинское, Алатырское и Кирское лесничества Минприроды Чувашии, а также индивидуальные предприниматели Юрий Вельдяев из села Алтышево и Татьяна Харламова из поселка Киря. Всего в общей сложности в зону СВО было отправлено 55 кубометров лесо- и пиломатериалов. Как сообщили в Фонде «Перле», груз на место уже доставлен, машины возвращаются домой.

Это уже десятая отправка гуманитарного груза с начала 2023 года. Нынешняя партия гуманитарки сформирована при поддержке правительства Чувашии, Фонда «Перле», благотворительных движений республики, а письма и подарки бойцам отправили ребята из чебоксарской школы № 62 и кугесьской средней школы № 1.

Кстати

В рамках акции «Своих не бросаем!» меньше чем за год жители и предприятия республики перечисли в Фонд «Перле»» 63 млн рублей для оснащения мобилизованных бойцов из Чувашии. Благодаря народной поддержке было приобретено необходимое высокотехнологичное оборудование и оплачены транспортные расходы на доставку гуманитарного груза на сумму более 61 млн рублей. Фондом «Перле» отправлено: 38 машин высокой проходимости и запчасти к ним, 212 кубометров лесо– и пиломатериалов, высокотехнологичное оборудование (на сумму более 32 млн рублей), лекарственные средства, дизельгенераторы, банные печи, орг– и электротехника, строительные материалы, продукты питания.

Перечислить средства в Фонд «Перле» можно по ссылке и QR-коду: