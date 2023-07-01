О победах в тылу и на фронте

Утро второго дня окружного патриотического форума началось с церемонии возложения цветов в мемориальном парке «Победа» Чебоксар.

«Он посвящен героям, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны. В 1977 здесь был построен памятник погибшим воинам, а в 1980 году — установлен Монумент Воинской Славы, — сообщил своим читателям телеграм-канал Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриот). — А недавно в этом же месте заложили символический камень для будущего памятника героям специальной военной операции».

А затем началась работа по секциям и тематическим площадкам. В панельной дискуссии «Тыл и фронт — история одной Победы» спикером выступил, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик. Он подробно рассказал о работе всех отраслей экономики в годы Великой Отечественной войны, а также восхитился самоотверженным подвигом тружеников тыла.

«Благодаря их поддержке, — отметил он. — Практически все отрасли СССР смогли превысить довоенный уровень, и даже уровень военного производства, гитлеровской Германии и ее союзников. То есть победа на фронте была подготовлена победой в тылу, было произведено больше танков и орудий».

Спикером дискуссии «Начальная военная подготовка: современные вызовы и перспективы развития» стала член Главного Штаба, начальник Тюменского регионального штаба Юнармии Анастасия Попова. Она рассказала о единой программе подготовки юнармейцев к военной службе, которая включает в себя основы обращения с оружием, основы первой помощи и тактической медицины и тактику передвижения на условном поле боя. А руководитель Центра «Авангард» Минобразования Чувашии Александр Мокрушин, отметив важность развития патриотического воспитания подрастающего поколения, рассказал о дальнейшем совершенствовании учебно-материальной базы центров военно-патриотического воспитания.

Детали

На окружном патриотическом форуме в Чебоксарах выступили участники специальной военной операции. Руководитель Чувашского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия» Андрей Шакулов и участник Всероссийского проекта служения «Твой Герой» Иван Мартынов поведали, что побудило их отправиться на фронт. Также они рассказали о поддержке родных и об общении с сослуживцами сейчас.

Телеграм-канал «ЯПатриот» познакомил подписчиков с самым юным участником форума Давидом Ринчиновым, которому нет еще и трех месяцев. Рядом с малышом — его мама Бэлигма, председатель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Ямало-Ненецкого автономного округа. «Для Давида это уже второй патриотический форум, — отмечают авторы телеграм-канала. — В работу секций он вовлечен и одобрительно агукает всем спикерам».

Фото телеграм-канала «Япатриот»