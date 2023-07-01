Кирилла Степанова из Чувашии в числе лучших выпускников военных вузов пригласили в Кремль

Поздравил лично Путин

«Россия гордится вами, Россия надеется на вас. Поздравляю вас с окончанием учебы. С богом!» Такими словами 21 июня в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Президент России Владимир Путин напутствовал лучших выпускников военных высших учебных заведений страны: вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

Среди них был и наш земляк — 22-летний выпускник Академии Государственной противопожарной службы МЧС России Кирилл Степанов. В Кремль его пригласили в числе тринадцати выпускников-отличников академии, и Президент России лично пожал руку молодому офицеру.

Для встречи с Верховным Главнокомандующим в военном вузе МЧС отобрали самых-самых: у Кирилла Степанова, четыре года назад с отличием закончившего Карабай-Шемуршинскую школу Шемуршинского округа, в дипломе — одни пятерки, а за особые успехи в учении в академии он награжден золотой медалью.

Выступив с речью перед офицерами, на выходе из Георгиевского зала Владимир Путин пообщался в неформальной обстановке с группой выпускников, в числе которых был и Кирилл Степанов. «Разговор занял не больше десяти минут, — рассказал «СЧ» Кирилл. — Среди нас был подполковник авиации, который зачитал Владимиру Путину свои стихи и подарил Президенту личные часы, сказав, что у них большой налет, и они всегда возвращались целыми, потом журналисты задали вопрос об СВО. А затем Владимир Владимирович еще раз поздравил нас с окончанием учебы, пожелал успехов и удачи, и мы все вместе сфотографировались». «Подойдя, он с каждым по-простому здоровался, а потом пожимал руку», — вспоминает те мгновения собеседник. По его словам, самыми волнительными были минуты выступления главы государства, а как только он подошел к ним, все переживания как рукой сняло.

Зато потом, уже после окончания приема, молодые офицеры дали волю эмоциям. «Многие ребята, как, впрочем, и я, — не потомственные военные, а только зачинают эту династию в своей семье. И мы радовались, что нас удостоили такой чести», — делится впечатлениями Кирилл.

…На выбор будущей профессии Кирилла Степанова повлияло его школьное увлечение военно-спортивными играми «Зарница» и «Орленок». Сначала отстаивал честь школы на республиканских соревнованиях, а затем — на всероссийских, где команда Кирилла завоевывала призовые места. С 9 класса каждый год парень успешно участвовал во Всероссийской олимпиаде школьников: по ОБЖ становился призером на уровне республики, по физкультуре — на всероссийском уровне. Кроме того, Кирилл входил в сборную Чувашии по лыжным гонкам. Своими тренерами он называет не только школьного учителя по физкультуре Ивана Сабаева и директора Карабай-Шемуршинской школы Юрия Ермолаева, но и своих родителей, больших любителей лыж. Мама Татьяна Александровна и папа Владимир Петрович привили любовь сыну к этому виду спорта еще, когда он ходил в детский сад. «С детства любил спорт за соревновательный момент. Жажда победить, выиграть, преодолеть себя — это все мое», — говорит молодой человек.

Посоветовавшись с родителями, Кирилл решил посвятить жизнь службе в МЧС. В 2019 году, окончив 11-й класс, получил направление от Главного Управления МЧС России по Чувашии и достойно выдержал все испытания в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России в Москве. Для поступающих в такие учебные заведения, как рассказал Кирилл, помимо результатов ЕГЭ требуется пройти еще и абитуриентские сборы. Так называется сдача физических нормативов (подтягивание, стометровка и кросс на 3 км), прохождение медкомиссии, психологического тестирования и — письменный экзамен по математике. Учиться в академии, как признался Кирилл, ему было не сложно — хорошую базу он получил в родной Карабай-Шемуршинской школе. А после того как первый семестр закончил на одни пятерки, решил планку не снижать, и продолжать в том же духе дальше. Так, без единой тройки и четверки, и проучился.

В академии Кирилл убедился в правильности своего выбора. «Моя профессия — помощь людям в сложных ситуациях. Специфика ее в том, что нужно не только людей спасать, но и про свою безопасность не забывать — ситуации разные бывают», — рассказывает молодой спасатель-пожарный. Своеобразное боевое крещение на этом поприще он прошел, едва окончив первый курс. Как-то летом, приехав домой на каникулы, на соседней улице в деревне Карабай-Шемурша загорелся дом, и парень, не раздумывая, вызвался помогать прибывшим пожарным. Дом, к счастью, удалось отстоять, лишь немного пострадала крыша. «До этого случая участвовать в тушении пожара мне не приходилось, так что получил опыт в этом деле», — говорит Кирилл. Позже, уже на настоящей практике, он выезжал с опытными бойцами на тушение самых разных объектов: от мусорных контейнеров до квартир и складов.

Сейчас Кирилл Степанов гостит в отпуске дома в Чувашии. Нечасты эти встречи с родителями, сестрой Кариной, младшим братом Тимуром. В годы учебы курсантов отпускали на каникулы всего два раза в год: зимой и летом. Признается, первые два года свободного времени практически не было — все внимание уделялось учебе и службе, но и редкую минуту отдыха старался проводить с пользой. Так, в выходные вместо развлечений выбирался с однокурсниками в московские музеи, изучал улицы, историю столицы и России. «После учебы распределить могут в самые разные регионы, вот и пользовались моментом, пока в Москве», — рассуждал Кирилл. Участвовал он в составе колонны противопожарной академии в торжественном параде Победы во Ржеве Тверской области, выезжал инструктором в детский центр «Орленок», где обучал детей профильной смены пожарной безопасности и спасательному делу, не оставлял и свое любимое увлечение спортом. Несколько раз бежал Московский полумарафон и Московский марафон. «До финиша добегал», — с улыбкой отвечает на вопрос о результатах: за полтора часа преодолевал полумарафон (а это 21,1 км) и за 3 часа 35 минут — марафон (42 км 195 м).

В родной деревне Карабай-Шемурша Кирилла Степанова и раньше односельчане уважали, а сейчас гордятся им еще больше. Стоит выйти на улицу — все останавливают, подходят, расспрашивают. Такое же внимание — и к родителям Кирилла, которых все в округе поздравляют. «Родители, конечно, рады. Без слов все понятно, когда на них смотришь…», — признается сын.

Сразу после 30-дневного отпуска молодой офицер отправится на службу — будет нести боевую вахту в Москве.