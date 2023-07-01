В республике построят три комплекса по сортировке мусора

Благодаря этому показатели стопроцентной сортировки отходов в Чувашии будут достигнуты на четыре года раньше запланированного.

Российский экологический оператор» на 95% профинансирует строительство мусоросортировочных комплексов в Чувашии. Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев. «Таким образом, — отметил он, — ускоренное развитие инфраструктуры позволит нам намного раньше достичь показателей стопроцентной сортировки отходов — в 2026 году вместо 2030 года, обозначенного Президентом нашей страны в национальных целях».

По словам генерального директора «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева, на территории Чувашии будут построены три мусоросортировочных комплекса мощностью 30 тыс. тонн в год каждый. Расположатся они в Батыревском, Моргаушском и Канашском муниципальных округах. Поддержку в строительстве комплексов РЭО окажет на основании заключенных в декабре 2022 года концессионных соглашений. На сегодняшний день земельные участки под будущие мусоросортировочные комплексы выделены, договоры аренды заключены.

Справка «СЧ»

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему незаконных свалок, ввести раздельный сбор мусора и значительно сократить объем вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта «Экология».