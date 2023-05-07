День Победы в Новочебоксарске отметили вальсом и автопробегом

Торжественным митингом, «Вальсом Победы» и автопробегом ретроавтомобилей отметили новочебоксарцы 78-ю годовщину Великой Победы.

Ветеран Великой Отечественной войны, 93-летний Виталий Сергеев, отметил: «Мы — народ, одержавший в 1945 году победу над коричневой чумой, как еще называют фашизм. Чьи-то отцы и деды воевали на фронте, чьи-то стояли у станков, трудились на полях и делали все возможное, чтобы приблизить этот день. Ныне живущие достойны этой памяти и сегодня сражаются на Украине за сохранение нашей страны. В их рядах и мой внук».

Это единство поколений ярко проявило себя во время Парада кадетов новочебоксарских школ и когда по центральным улицам города двинулись ретроавтомобили, конечной точкой маршрута которых стала площадь Победы. А еще в ходе возложения цветов к памятнику в честь погибших в Великой Отечественной войне.

В церемонии приняли участие ветераны военных действий, представители городских властей, депутаты Госсовета Чувашии, городского Собрания, участники специальной военной операции, молодежь. В толпе тут и там можно было видеть портреты фронтовиков, которые держали их потомки.

Но самым ярким событием праздника нынче стал, пожалуй, «Вальс Победы». По словам организаторов, эта акция — дань уважения участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, благодарность им за то, что завоевали для потомков право жить в свободной стране под мирным небом.

Под знакомые всем мелодии в вихре вальса кружились кадеты города — победители городских и республиканских конкурсов. А когда зазвучал «Майский вальс», к ним присоединились и другие горожане.

Как сообщает пресс-служба администрации города, «Вальс Победы» собрал на площади у ДК «Химик» около 400 танцоров — горожан всех возрастов и стал красивым и ярким событием Дня Победы в Новочебоксарске.