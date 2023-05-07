Владимир Соловьев похвалил бойцов из Чувашии

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Крепкие парни…»

Одним из гостей сегодняшнего утреннего стрима «Полный контакт» канала Соловьев Live был Глава республики Олег Николаев. По видеосвязи он рассказал известному российскому журналисту Владимиру Соловьеву о своих поездках на Донбасс, о том, как работают предприятия оборонно-промышленного комплекса в республике и о поддержке семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Разговор начался с важного для нашей страны события – празднования Дня Победы. Руководитель региона отметил, что по этому случаю в республике провели большое количество мероприятий: «Начали с восьми утра на мемориале «Строителям безмолвных рубежей», который нам удалось создать в прошлом году, где зажгли Вечный огонь, посвященный трудовому подвигу в тылу в годы Великой Отечественной войны. Потом в Чебоксарах почтили память тех, кто совершал подвиги уже на фронте. Провели Парад Победы и закончили день акцией «Свеча Победы».

Продолжая диалог, Владимир Соловьев воспользовался случаем и лестно отозвался о наших земляках, участвующих в специальной военной операции: «Я когда на передовой бываю, иногда встречаю ребят из вашей республики. Крепкие парни. И их хвалят за то, что они настоящие бойцы, такие упертые, настоящие мужики, очень правильные». При этом журналист поинтересовался у Главы, как в Чувашии идет набор на военную службу по контракту.

По словам Олега Николаева, работа по набору контрактников ведется активная. И в целом этот процесс сопровождается необходимой поддержкой со стороны правительства региона — как тех, кто выбрал защиту Отечества через заключение контракта, так и членов их семей. Глава республики напомнил, что с прошлого года действует налаженная система поддержки семей, которая охватывает практически все направления жизнедеятельности.

В частности Николаев рассказал о новом проекте, который направлен на жен и матерей военнослужащих — «Искусство ждать». Чтобы они не чувствовали себя одинокими в своих переживаниях, для них проводятся так называемые клубные встречи. На них женщины могут поговорить с психологом, с теми, чьи мужья и сыновья сейчас тоже находятся в зоне СВО.

В ходе разговора также затронули тему поездок Главы республики в новые регионы России. В прошлом году Олег Николаев посетил ДНР, а совсем недавно вернулся из Запорожской области. Об этой поездке руководитель региона рассказал подробнее. Визит в Запорожье предполагает комплексное сотрудничество по оказанию помощи региону и подшефному Бердянскому району. «Наша задача сопровождать все процессы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия по вопросам АПК, сотрудничества в социальной сфере, в том числе в части санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. При этом нам надо реализовывать эти процессы максимально быстро», — подчеркнул Глава.

В беседе с Владимиром Соловьевым руководитель региона не обошел стороной и вопрос работы предприятий в сфере оборонно-промышленного комплекса: «Все предприятия, можно сказать, работают в четыре смены. Потому что увеличилось количество заказов». В такой ситуации, как отметил Олег Николаев, правительство республики оказывает помощь предприятиям и с обеспечением кадрового ресурса, для чего мобилизовали всю систему занятости населения.

Опубликовано: 10 мая 2023 г.


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