Владимир Соловьев похвалил бойцов из Чувашии

«Крепкие парни…»

Одним из гостей сегодняшнего утреннего стрима «Полный контакт» канала Соловьев Live был Глава республики Олег Николаев. По видеосвязи он рассказал известному российскому журналисту Владимиру Соловьеву о своих поездках на Донбасс, о том, как работают предприятия оборонно-промышленного комплекса в республике и о поддержке семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Разговор начался с важного для нашей страны события – празднования Дня Победы. Руководитель региона отметил, что по этому случаю в республике провели большое количество мероприятий: «Начали с восьми утра на мемориале «Строителям безмолвных рубежей», который нам удалось создать в прошлом году, где зажгли Вечный огонь, посвященный трудовому подвигу в тылу в годы Великой Отечественной войны. Потом в Чебоксарах почтили память тех, кто совершал подвиги уже на фронте. Провели Парад Победы и закончили день акцией «Свеча Победы».

Продолжая диалог, Владимир Соловьев воспользовался случаем и лестно отозвался о наших земляках, участвующих в специальной военной операции: «Я когда на передовой бываю, иногда встречаю ребят из вашей республики. Крепкие парни. И их хвалят за то, что они настоящие бойцы, такие упертые, настоящие мужики, очень правильные». При этом журналист поинтересовался у Главы, как в Чувашии идет набор на военную службу по контракту.

По словам Олега Николаева, работа по набору контрактников ведется активная. И в целом этот процесс сопровождается необходимой поддержкой со стороны правительства региона — как тех, кто выбрал защиту Отечества через заключение контракта, так и членов их семей. Глава республики напомнил, что с прошлого года действует налаженная система поддержки семей, которая охватывает практически все направления жизнедеятельности.

В частности Николаев рассказал о новом проекте, который направлен на жен и матерей военнослужащих — «Искусство ждать». Чтобы они не чувствовали себя одинокими в своих переживаниях, для них проводятся так называемые клубные встречи. На них женщины могут поговорить с психологом, с теми, чьи мужья и сыновья сейчас тоже находятся в зоне СВО.

В ходе разговора также затронули тему поездок Главы республики в новые регионы России. В прошлом году Олег Николаев посетил ДНР, а совсем недавно вернулся из Запорожской области. Об этой поездке руководитель региона рассказал подробнее. Визит в Запорожье предполагает комплексное сотрудничество по оказанию помощи региону и подшефному Бердянскому району. «Наша задача сопровождать все процессы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия по вопросам АПК, сотрудничества в социальной сфере, в том числе в части санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. При этом нам надо реализовывать эти процессы максимально быстро», — подчеркнул Глава.

В беседе с Владимиром Соловьевым руководитель региона не обошел стороной и вопрос работы предприятий в сфере оборонно-промышленного комплекса: «Все предприятия, можно сказать, работают в четыре смены. Потому что увеличилось количество заказов». В такой ситуации, как отметил Олег Николаев, правительство республики оказывает помощь предприятиям и с обеспечением кадрового ресурса, для чего мобилизовали всю систему занятости населения.