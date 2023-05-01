Олег Николаев возложил цветы к Монументу Славы

Возложение цветов, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоялось в Мемориальном комплексе «Победа» города Чебоксары.

«Никогда не будет забыт подвиг тех, кто сражался за мир на земле, за свободу страны. В каждом доме бережно хранят память о героизме отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев. Отдавая дань памяти героям самой страшной войны ХХ века, участники мероприятия почтили погибших минутой молчания, затем возложили цветы и венки к Вечному огню.

В торжественной церемонии приняли участие сенатор Российской Федерации Николай Владимиров, депутаты Госдумы РФ Анатолий Аксаков и Алла Салаева, Герой Российской Федерации Евгений Борисов, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Чувашии. А также председатель Госсовета республики Леонид Черкесов и депутаты парламента, члены правительства, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, глава администрации Чебоксар Денис Спирин, депутаты Чебоксарского городского Собрания.

Память героев пришли почтить ветераны боевых действий в Афганистане, участники контртеррористических операций на Северном Кавказе, труженики тыла, вдовы ветеранов Великой Отечественной войны, ветераны труда, члены Общественной палаты Чувашской Республики, активисты Народного фронта «За Россию», представители политических партий, общественных организаций, жители Чебоксар и гости столицы. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.