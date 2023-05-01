День Победы – на мемориале «Строителям безмолвных рубежей»

На первом в России мемориале, посвященном труженикам тыла, в Козловском муниципальном округе возле села Байгулово состоялся праздничный митинг в честь Дня Победы.

К собравшимся обратился Глава Чувашии. Олег Николаев отметил важность сохранения исторической памяти о подвиге тружеников тыла, в том числе строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, для последующих поколений.

«Сегодня впервые мы начинаем празднование Дня Победы с этого места, где в прошлом году посчастливилось зажечь Вечный огонь, посвященный людям, которые трудились в тылу. Знаменательно, что он был зажжен частицей Вечного огня с Могилы неизвестного солдата в Кремле. Тем самым мы с вами установили мост между подвигом на фронте и подвигом в тылу, — сказал Олег Николаев. — Оборонительные рубежи, которые были созданы нашими предками за неимоверно короткий срок, труд, который они проделали, результат, которого достигли в условиях нехватки орудий труда, суровой погоды, впечатляют и вдохновляют. В эти дни, когда снова гремят пушки, летят пули и льется кровь русского солдата, мы с вами еще больше осознаем важность работы, начатой нами по сохранению исторической памяти в 2020-2021 годах».

Нынешняя война гибридная, с использованием экономических, информационных инструментов. Но есть невидимые рубежи, которые, соединяя с нашими предками, не просто усиливают нас, а делают непобедимыми, заявил далее Олег Николаев. «Мы говорим спасибо за мирное небо и возможность жить и творить, защищать суверенный путь нашей страны. За возможность воспитывать и растить наших детей на основе тех традиций, которые заложили наши предки… Низкий поклон всем нашим предкам».

За вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и активную деятельность благодарность и часы от Главы республики были вручены ветерану труда Равилю Валиуллину. Участников митинга поздравили депутаты Госдумы РФ Анатолий Аксаков, Алла Салаева и Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов.

Память героев трудового фронта Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Затем к Вечному огню мемориала были возложены венки и цветы, говорится в сообщении пресс-служба Администрации Главы Чувашии.