День Победы – на мемориале «Строителям безмолвных рубежей»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На первом в России мемориале, посвященном труженикам тыла, в Козловском муниципальном округе возле села Байгулово состоялся праздничный митинг в честь Дня Победы.

К собравшимся обратился Глава Чувашии. Олег Николаев отметил важность сохранения исторической памяти о подвиге тружеников тыла, в том числе строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, для последующих поколений.

«Сегодня впервые мы начинаем празднование Дня Победы с этого места, где в прошлом году посчастливилось зажечь Вечный огонь, посвященный людям, которые трудились в тылу. Знаменательно, что он был зажжен частицей Вечного огня с Могилы неизвестного солдата в Кремле. Тем самым мы с вами установили мост между подвигом на фронте и подвигом в тылу, — сказал Олег Николаев. — Оборонительные рубежи, которые были созданы нашими предками за неимоверно короткий срок, труд, который они проделали, результат, которого достигли в условиях нехватки орудий труда, суровой погоды, впечатляют и вдохновляют. В эти дни, когда снова гремят пушки, летят пули и льется кровь русского солдата, мы с вами еще больше осознаем важность работы, начатой нами по сохранению исторической памяти в 2020-2021 годах».

Нынешняя война гибридная, с использованием экономических, информационных инструментов. Но есть невидимые рубежи, которые, соединяя с нашими предками, не просто усиливают нас, а делают непобедимыми, заявил далее Олег Николаев. «Мы говорим спасибо за мирное небо и возможность жить и творить, защищать суверенный путь нашей страны. За возможность воспитывать и растить наших детей на основе тех традиций, которые заложили наши предки… Низкий поклон всем нашим предкам».

За вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и активную деятельность благодарность и часы от Главы республики были вручены ветерану труда Равилю Валиуллину. Участников митинга поздравили депутаты Госдумы РФ Анатолий Аксаков, Алла Салаева и Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов.

Память героев трудового фронта Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Затем к Вечному огню мемориала были возложены венки и цветы, говорится в сообщении пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Опубликовано: 9 мая 2023 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.