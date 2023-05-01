Написали — и мусор убрали

Автор: Елена ПлетневаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото автора и Натальи Петровой

Вот такая несанкционированная свалка сформировалась, можно сказать, в центре Чебоксар на улице Ильбекова, между котельной и домом номер 3, неподалеку от бани. Будку, где раньше стояли мусорные контейнеры, закрыли на замок, вот и вынуждены были граждане складировать отходы прямо на тротуаре.

Неоднократные обращения «соседей» свалки в адрес администрации города Чебоксары через мобильное приложение «Решаем вместе» оперативного результата не дали. По поводу мусорной горы рядом с котельной обещали ответить лишь 9 мая (обращение было отправлено накануне Первомая).

Вчера утром информацию о свалке с множеством фотографий разместили в телеграм-канале «СЧ». А через несколько часов — о чудо! Мусор убрали. Правда, вскоре после этого исчезла и будка, где стояли контейнеры. Теперь жильцам остается только гадать, что будет на этом месте — новые контейнеры или новая мусорная куча?

Опубликовано: 4 мая 2023 г.


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